Ο Paul McCartney δεν χρειαζόταν, στα 83 του χρόνια, να αποδείξει τίποτα. Η θέση του στην ιστορία της δημοφιλούς μουσικής είναι προ πολλού κατοχυρωμένη, όχι μόνο ως μέλος των Beatles, αλλά και ως ένας από τους δημιουργούς που καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο γράφεται, τραγουδιέται και αφηγείται ένα τραγούδι. Κι όμως, με το νέο του άλμπουμ The Boys of Dungeon Lane, μοιάζει να επιστρέφει σε ένα σημείο όπου όλα αυτά δεν είχαν ακόμη συμβεί.

Δεν είναι ένα ακόμη άλμπουμ αναμνήσεων από έναν θρύλο που κοιτάζει πίσω. Είναι κάτι πιο προσωπικό. Μια προσπάθεια να ξαναβρεί τον εαυτό του πριν από τον μύθο, πριν από τα στάδια, πριν από τα ουρλιαχτά της Beatlemania, πριν ακόμη και από τη στιγμή που το Λίβερπουλ έγινε παγκόσμιο σύμβολο μέσα από τέσσερα αγόρια με κιθάρες.

Το “The Boys of Dungeon Lane” κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου 2026 μέσω της MPL/Capitol και αποτελεί το πρώτο νέο προσωπικό άλμπουμ του Paul McCartney εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια. Η επίσημη περιγραφή του έργου το παρουσιάζει ως μια συλλογή από σπάνιες, αποκαλυπτικές ματιές σε αναμνήσεις που ο McCartney δεν είχε μοιραστεί ξανά, μαζί με νέα τραγούδια αγάπης.

Η φράση που συνοδεύει το άλμπουμ είναι ίσως η πιο εύστοχη: η ιστορία πριν από την ιστορία. Γιατί εδώ ο McCartney δεν επιστρέφει απλώς στους Beatles. Επιστρέφει στον κόσμο που τους γέννησε…

Το Λίβερπουλ πριν γίνει μύθος

Στο κέντρο του άλμπουμ βρίσκεται το μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Οι δρόμοι, τα σπίτια, οι οικογένειες που προσπαθούσαν να σταθούν όρθιες, τα παιδιά που μεγάλωναν χωρίς να ξέρουν ότι λίγα χρόνια αργότερα θα άλλαζαν τη μουσική ιστορία. Ο McCartney γράφει για την παιδική του ηλικία, για τους γονείς του, για τη δύναμη ανθρώπων που δεν είχαν πολλά, αλλά είχαν αξιοπρέπεια και αντοχή.

Ο ίδιος, μιλώντας για το τραγούδι Days We Left Behind, εξήγησε ότι ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από στίχο αυτού του κομματιού. Η Dungeon Lane ήταν περιοχή κοντά στο Forthlin Road, τον δρόμο όπου έζησε στα νεανικά του χρόνια, και το τραγούδι κουβαλά μνήμες από το Λίβερπουλ, από τον John Lennon και από μια εποχή όπου όλα ήταν ακόμη ανοιχτά.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ο McCartney δεν παρουσιάζει αυτές τις αναμνήσεις με νοσταλγία-καρτ ποστάλ. Δεν εξιδανικεύει απλώς το παρελθόν. Θυμάται τη φτώχεια, την εργατική τάξη, τις διαδρομές με λεωφορεία, τους ήχους του ραδιοφώνου, τις μικρές λεπτομέρειες που διαμόρφωσαν το αυτί και τη φαντασία του. Στη μεγάλη συνέντευξή του στον Guardian, μίλησε για τη σημασία του ραδιοφώνου στη ζωή του, για τις πρώτες μουσικές εικόνες που του άνοιξαν τον κόσμο, αλλά και για το πώς οι συγκεκριμένοι τόποι του Λίβερπουλ εξακολουθούν να του δίνουν υλικό για τραγούδια.

Ο John, ο George και οι φίλοι που λείπουν

Αν υπάρχει μια σκιά που διατρέχει το The Boys of Dungeon Lane, αυτή είναι η απουσία. Όχι με μελοδραματικό τρόπο, αλλά σαν μια ήρεμη συνείδηση του χρόνου. Ο McCartney γράφει πια γνωρίζοντας ότι πολλοί από τους ανθρώπους που θα καταλάβαιναν καλύτερα αυτές τις αναφορές δεν είναι εδώ.

Ο John Lennon και ο George Harrison δεν εμφανίζονται απλώς ως ιστορικές φιγούρες. Εμφανίζονται ως οι συνοδοιπόροι των πρώτων χρόνων, ως παιδιά και νεαροί που μοιράστηκαν δρόμους, στάσεις λεωφορείων, κιθάρες, φιλοδοξίες, αστεία και όνειρα. Ο McCartney είπε ότι όταν γράφει για έναν συγκεκριμένο τόπο, ξέρει πως ο John θα καταλάβαινε ακριβώς τι εννοεί. Αυτή η αίσθηση ενός διαλόγου που συνεχίζεται, παρότι οι συνομιλητές έχουν φύγει, βρίσκεται στον πυρήνα του δίσκου.

Στο Down South, για παράδειγμα, ο McCartney ανακαλεί τις νεανικές διαδρομές με τον George Harrison και τον John Lennon, τότε που η φιλία προηγούνταν του θρύλου. Το άλμπουμ δεν λέει «να οι Beatles όπως τους ξέρατε». Λέει κάτι πιο ανθρώπινο: να τα αγόρια πριν γίνουν Beatles.

Η πρώτη πλήρης συνάντηση με τον Ringo σε ντουέτο

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία του άλμπουμ είναι το Home to Us, στο οποίο συμμετέχει ο Ringo Starr. Πρόκειται για το πρώτο πλήρες ντουέτο των δύο επιζώντων Beatles, ένα τραγούδι που κοιτάζει πίσω στην κοινή τους καταγωγή από το Λίβερπουλ και στη σκληρή, αλλά δική τους, παιδική ηλικία.

Η παρουσία του Ringo δεν λειτουργεί ως εύκολο νοσταλγικό γεγονός για τους φίλους των Beatles. Έχει βάρος, γιατί συνδέεται οργανικά με το θέμα του δίσκου. Ο McCartney δεν καλεί τον Ringo για να θυμίσει απλώς ένα ένδοξο παρελθόν. Τον καλεί γιατί αυτό το παρελθόν είναι κοινό βίωμα. Είναι σπίτι. Είναι μνήμη. Είναι το σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα.

Ο Andrew Watt και ένας Paul που ξαναπαίζει σαν να ανακαλύπτει

Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε ο Andrew Watt, ένας παραγωγός σχεδόν πενήντα χρόνια νεότερος από τον McCartney, γνωστός από συνεργασίες με μεγάλα ονόματα της σύγχρονης και κλασικής ροκ σκηνής. Η πρώτη σπίθα του άλμπουμ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, άναψε όταν οι δυο τους συναντήθηκαν για τσάι και ανταλλαγή ιδεών. Ο McCartney έπιασε μια κιθάρα, βρήκε μια συγχορδία που ούτε ο ίδιος αναγνώριζε, άρχισε να μετακινεί νότες και από εκεί γεννήθηκε το εναρκτήριο As You Lie There.

Η επίσημη περιγραφή κάνει λόγο για έναν μουσικά εκλεκτικό δίσκο: ροκ στιγμές που θυμίζουν Wings, αρμονίες με αύρα Beatles, προσωπικά grooves, χαμηλόφωνη εξομολόγηση, μελωδική αφήγηση και τραγούδια με χαρακτήρες.

Ένας δίσκος για τη μνήμη, όχι για τη συνταξιοδότηση

Το εύκολο θα ήταν να αντιμετωπίσει κανείς το The Boys of Dungeon Lane ως έναν δίσκο απολογισμού. Όμως ο McCartney δεν φαίνεται να κλείνει λογαριασμούς. Περισσότερο μοιάζει να ανοίγει παλιά συρτάρια και να ανακαλύπτει ότι μέσα τους υπάρχει ακόμη μουσική.

Ο McCartney δεν προσποιείται ότι είναι ο νεαρός Paul των Beatles. Δεν κυνηγά το παρελθόν για να το ξαναζήσει. Το επισκέπτεται με τη φωνή, το σώμα και τη μνήμη του ανθρώπου που είναι σήμερα.

Τα τραγούδια του άλμπουμ

Το επίσημο track list περιλαμβάνει τα:

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples in a Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home to Us

Life Can Be Hard

First Star of the Night

Salesman Saint

Momma Gets By

Από αυτά, το Days We Left Behind φαίνεται να κρατά το κλειδί ολόκληρης της αφήγησης, καθώς από εκεί προέρχεται ο τίτλος. Το Home to Us κουβαλά τη συναισθηματική δύναμη της συνάντησης με τον Ringo Starr. Το Down South ανοίγει παράθυρο στις πρώτες περιπέτειες με τον George και τον John. Και το As You Lie There δείχνει πως ο McCartney εξακολουθεί να βρίσκει τραγούδια εκεί όπου άλλοι θα έβλεπαν απλώς μια άγνωστη συγχορδία.

Κάπως έτσι, ο Paul επιστρέφει εκεί απ’ όπου άρχισαν όλα: όχι στη σκηνή, όχι στο στούντιο, όχι στο εξώφυλλο ενός κλασικού δίσκου, αλλά σε έναν δρόμο του Λίβερπουλ, εκεί όπου κάποτε υπήρχαν μόνο αγόρια, όνειρα και κιθάρες…