Ο Paul McCartney επιστρέφει στη solo δισκογραφία με το “The Boys of Dungeon Lane”, το πρώτο νέο προσωπικό του άλμπουμ έπειτα από περισσότερο από πέντε χρόνια, με την κυκλοφορία του να έχει προγραμματιστεί για τις 29 Μαΐου 2026. Μαζί με την ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα και το “Days We Left Behind”, ένα τραγούδι που λειτουργεί ουσιαστικά ως η συναισθηματική πύλη εισόδου στον κόσμο του νέου δίσκου.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του άλμπουμ, το “The Boys of Dungeon Lane” είναι ένα από τα πιο προσωπικά έργα της διαδρομής του McCartney. Το υλικό κοιτάζει προς τα πίσω, στις ρίζες του, με αναφορές στα παιδικά του χρόνια στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, στην οικογένειά του, αλλά και στις πρώτες εμπειρίες που μοιράστηκε με τον John Lennon και τον George Harrison, πολύ πριν ο κόσμος γνωρίσει τη Beatlemania. Η ίδια η επίσημη ανακοίνωση το περιγράφει ως το πιο εσωστρεφές άλμπουμ του μέχρι σήμερα και ως «την ιστορία πριν από την Ιστορία».

Ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από το “Days We Left Behind”. Ο McCartney εξήγησε ότι πρόκειται για ένα τραγούδι βαθιά συνδεδεμένο με τις μνήμες του από το Λίβερπουλ, λέγοντας πως ο τίτλος του άλμπουμ γεννήθηκε από έναν στίχο του συγκεκριμένου κομματιού. Στην ίδια τοποθέτηση αναφέρεται στη Forthlin Road, όπου έζησε, αλλά και στο Speke, την εργατική συνοικία των παιδικών του χρόνων, τονίζοντας πως, παρότι δεν είχαν πολλά, αυτό δεν είχε τόση σημασία, γιατί οι άνθρωποι γύρω του ήταν σπουδαίοι.

Ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκε το άλμπουμ. Η επίσημη ιστοσελίδα του McCartney αναφέρει ότι η αρχή έγινε περίπου πριν από πέντε χρόνια, όταν συναντήθηκε με τον παραγωγό Andrew Watt για μια χαλαρή ανταλλαγή ιδεών. Από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το “As You Lie There”, με τον McCartney να παίζει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, σε μια διαδικασία που παραπέμπει συνειρμικά στο πνεύμα του πρώτου του solo άλμπουμ, του “McCartney” του 1970. Η ηχογράφηση προχώρησε σταδιακά, ανάμεσα σε σταθμούς περιοδειών, σε Λος Άντζελες και Sussex.

Σε μουσικό επίπεδο, το “The Boys of Dungeon Lane” παρουσιάζεται ως ένα πολυσυλλεκτικό έργο που περνά από διαφορετικά ύφη, με αναφορές σε αρμονίες που θυμίζουν Beatles, ροκ ενέργεια που παραπέμπει σε Wings και τη γνώριμη αφηγηματική μελωδικότητα του ίδιου του McCartney. Η επίσημη περιγραφή μιλά για τραγούδια χαρακτήρων, διακριτικές ερμηνευτικές στιγμές και έντονο συναισθηματικό πυρήνα, με κοινό παρονομαστή την προσωπική του ματιά.

Η επίσημα ανακοινωμένη tracklist του δίσκου περιλαμβάνει τα:

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples in a Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home to Us

Life Can Be Hard

First Star of the Night

Salesman Saint

Momma Gets By

Για έναν δημιουργό που έχει γράψει μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της σύγχρονης μουσικής, το ενδιαφέρον εδώ δεν βρίσκεται μόνο στο ότι επιστρέφει με νέο άλμπουμ, αλλά στο ότι επιλέγει να το κάνει γυρίζοντας συνειδητά στο προσωπικό του παρελθόν. Το “The Boys of Dungeon Lane” δείχνει, τουλάχιστον από τα πρώτα επίσημα στοιχεία, να μην είναι ένα ακόμη late-career album, αλλά μια δουλειά που επιχειρεί να φωτίσει ξανά τις αφετηρίες του Paul McCartney, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα…