Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Τρία χρόνια μετά το i/o, ο Peter Gabriel επιστρέφει με έναν δίσκο που μοιάζει ταυτόχρονα με συνέχεια και με την άλλη όψη της ίδιας δημιουργικής αναζήτησης. Το «o\i», που κυκλοφόρησε σήμερα 27 Νοεμβρίου 2026, συγκεντρώνει 13 τραγούδια και ολοκληρώνει ένα ευρύτερο μουσικό εγχείρημα 25 συνθέσεων, μέσα από το οποίο ο Βρετανός δημιουργός εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την τεχνολογία, τον χρόνο και τις αλλαγές που διαμορφώνουν τον κόσμο μας.

Για έναν καλλιτέχνη που χρειάστηκε 21 χρόνια για να παρουσιάσει το i/o μετά το Up του 2002, η επιστροφή με δεύτερο ολοκληρωμένο album μέσα σε μόλις τρία χρόνια αποτελεί από μόνη της μια αξιοσημείωτη εξέλιξη!

Το o\i είναι μάλιστα ο μεγαλύτερος σε διάρκεια δίσκος που έχει κυκλοφορήσει ο Gabriel, με τραγούδια που άλλοτε ξεκίνησαν να δημιουργούνται τα τελευταία χρόνια και άλλοτε παρέμεναν για δεκαετίες στα προσωπικά του αρχεία, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να ολοκληρωθούν.

Το εξώφυλλο είναι έργο του φωτογράφου Nadav Kander. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία παρουσιάζει τον Gabriel με ένα κινητό τηλέφωνο μπροστά στο πρόσωπό του, σε μια εικόνα που παραπέμπει στη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας.

Δύο δίσκοι που συνομιλούν μεταξύ τους

Οι τίτλοι i/o και o\i δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Ο Gabriel αντιμετωπίζει τα δύο albums ως αλληλοσυμπληρούμενες πλευρές μιας ενιαίας δουλειάς, όπου η εσωτερική αναζήτηση συναντά τον εξωτερικό κόσμο και όσα αυτός φέρνει στη ζωή μας.

Στο νέο album, η τεχνολογία καταλαμβάνει ιδιαίτερα σημαντική θέση. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι κβαντικοί υπολογιστές και η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και τις μηχανές είναι, σύμφωνα με τον δημιουργό, τρεις εξελίξεις που μπορούν να μεταμορφώσουν ριζικά την κοινωνία.

Ο Gabriel δεν προσεγγίζει αυτές τις αλλαγές αποκλειστικά με φόβο ή απαισιοδοξία. Αναζητά τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος θα μπορούσε να προσαρμοστεί, να διατηρήσει την ταυτότητά του και να επαναπροσδιορίσει τη θέση του σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ολοένα ταχύτερα.

Παράλληλα, επιμένει στην ανάγκη να ξαναβρούμε τη σύνδεσή μας με τη φύση, αμφισβητώντας την αντίληψη ότι ο άνθρωπος βρίσκεται έξω ή πάνω από αυτήν.

Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει χώρος και για την αγάπη, την αισιοδοξία, την προσωπική μνήμη και τη χαρά. Γιατί ο Peter Gabriel δεν ενδιαφέρεται μόνο να καταγράψει τους φόβους του για το μέλλον, αλλά και να αναζητήσει όσα μπορούν να κάνουν αυτό το μέλλον καλύτερο.

Ένας δίσκος που αποκαλυπτόταν με κάθε πανσέληνο

Όπως είχε κάνει με το i/o το 2023, ο Gabriel επέλεξε και αυτή τη φορά έναν ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης της μουσικής του.

Αντί να κυκλοφορήσει αρχικά μερικά singles και στη συνέχεια ολόκληρο τον δίσκο, άρχισε από τον Ιανουάριο του 2026 να αποκαλύπτει ένα καινούργιο τραγούδι σε κάθε …πανσέληνο!

Η αρχή έγινε με το «Been Undone», ενώ ακολούθησαν συνθέσεις όπως τα «Put the Bucket Down», «What Lies Ahead», «Till Your Mind Is Shining» και «Won’t Stand Down».

Καθώς προχωρούσε η χρονιά, το κοινό γνώριζε σταδιακά διαφορετικές πλευρές της νέας δουλειάς. Το «A Hard Lesson» αποκάλυψε επιρροές από τους αφρικανικούς πολυρυθμούς, το «Looking for the Happy» έφερε στο προσκήνιο μια πιο χορευτική και αισιόδοξη διάθεση, ενώ το «One by One» αξιοποίησε την εικόνα ενός ανθρώπου που προσπαθεί να ξανασυναρμολογήσει τον εαυτό του, κομμάτι προς κομμάτι.

Στο «Who Are We Talking To?» ο Gabriel στράφηκε προς τη συλλογική δράση, επισημαίνοντας ότι ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από κάθε χώρα ξεχωριστά.

Το «Face the Wall» ασχολείται με τη γήρανση, την αρρώστια και την αντιμετώπιση του θανάτου, ενώ το πρόσφατο «Yes, It Will Go», στο οποίο συμμετέχει φωνητικά και η κόρη του Melanie, μιλά για την ανάγκη προσαρμογής σε έναν κόσμο όπου ακόμη και όσα θεωρούμε σταθερά μπορεί να αλλάξουν.

Η πλήρης κυκλοφορία του o\i φέρνει πλέον όλα αυτά τα τραγούδια μαζί, στην τελική σειρά που επέλεξε ο δημιουργός τους, προσθέτοντας και το «Sacrament», που ολοκληρώνει το album.

Δύο διαφορετικές μίξεις για κάθε τραγούδι

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της νέας δουλειάς είναι η ύπαρξη δύο ξεχωριστών στερεοφωνικών μίξεων για καθεμία από τις 13 συνθέσεις.

Η Bright-Side Mix, σε επιμέλεια του Mark «Spike» Stent, προσφέρει τη μία ηχητική προσέγγιση, ενώ η Dark-Side Mix, την οποία επιμελείται κυρίως ο Tchad Blake, δίνει μια διαφορετική εκδοχή του ίδιου υλικού.

Εξαίρεση αποτελεί το «Who Are We Talking To?», του οποίου την Dark-Side Mix ανέλαβε ο Mike Elizondo.

Η επιλογή αυτή δεν αντιμετωπίζει τη μία μίξη ως την οριστική και την άλλη ως πρόσθετο υλικό. Ο Gabriel επιθυμεί να προσφέρει δύο ισότιμους τρόπους ακρόασης, επιτρέποντας στους ακροατές να ανακαλύψουν πώς αλλάζει η αίσθηση μιας σύνθεσης μέσα από διαφορετικές ηχητικές αποφάσεις.

Υπάρχει επίσης η πολυκάναλη In-Side Mix σε Dolby Atmos, την οποία δημιούργησε ο Hans-Martin Buff, που είχε βραβευτεί με Grammy για την αντίστοιχη δουλειά του στο i/o.

Οι παλιοί συνεργάτες και οι νέες μουσικές συναντήσεις

Το o\i γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τον Peter Gabriel, με τις περισσότερες ηχογραφήσεις να πραγματοποιούνται στα Real World Studios, κοντά στο Bath της Αγγλίας, καθώς και στο προσωπικό του studio.

Στον δίσκο συμμετέχουν μουσικοί που έχουν συνδεθεί επί δεκαετίες με τον χαρακτηριστικό του ήχο: ο Tony Levin στο μπάσο, ο David Rhodes στην κιθάρα και ο Manu Katché στα τύμπανα.

Μαζί τους βρίσκονται συνεργάτες της περιοδείας i/o, όπως οι Richard Evans, Josh Shpak και Don E, αλλά και ο Brian Eno, ο παραγωγός Mike Elizondo, ο κιθαρίστας Leo Nocentelli, ο πιανίστας Tom Cawley και ο τρομπετίστας Paolo Fresu.

Ιδιαίτερη παρουσία έχουν επίσης η New Blood Orchestra, η Soweto Gospel Choir και η σουηδική ανδρική χορωδία Orphei Drängar.

Η συμμετοχή τόσων διαφορετικών μουσικών δεν είναι ασυνήθιστη για τον Gabriel, ο οποίος ανέκαθεν αντιμετώπιζε το studio ως χώρο συνεργασίας και πειραματισμού, αναζητώντας ήχους και τεχνικές πέρα από τα συνηθισμένα όρια της pop και του rock.

Όταν η μουσική συναντά δεκατρείς διαφορετικούς εικαστικούς κόσμους

Η μουσική δεν αποτελεί τη μοναδική μορφή τέχνης που παρουσιάζεται στο o\i. Όπως και στην προηγούμενη δουλειά του, ο Gabriel κάλεσε διαφορετικούς εικαστικούς δημιουργούς να συνδέσουν τα έργα τους με τις συνθέσεις του.

Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Judy Chicago, Shirin Neshat, Tomás Saraceno, Tatsuo Miyajima και Janaina Mello Landini, με έργα που κινούνται από τη ζωγραφική και τη γλυπτική μέχρι τις εγκαταστάσεις και την υφαντική.

Μια από τις πιο ασυνήθιστες περιπτώσεις είναι το εικαστικό που συνδέεται με το «Put the Bucket Down», το οποίο προέρχεται από συνεργασία του Tomás Saraceno με δώδεκα αράχνες, που αναφέρονται επίσης ως συνδημιουργοί.

Το εξώφυλλο του δίσκου υπογράφει ο φωτογράφος Nadav Kander, συνεχίζοντας την ιδιαίτερη εικαστική ταυτότητα που ο Gabriel έχει καλλιεργήσει σε όλη τη δισκογραφική του πορεία.

Τα 13 τραγούδια του «o\i»

Been Undone Put the Bucket Down What Lies Ahead Till Your Mind Is Shining Won’t Stand Down Who Are We Talking To? Yes, It Will Go One by One A Hard Lesson Face the Wall I Belong to the Sky Looking for the Happy Sacrament

Το album διατίθεται ψηφιακά, σε ξεχωριστές εκδόσεις διπλού βινυλίου για τις Bright-Side και Dark-Side μίξεις, αλλά και σε συλλεκτική έκδοση τεσσάρων CD, με βιβλίο 32 σελίδων.

Ο Peter Gabriel έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του αναζητώντας τρόπους να ενώσει τη μουσική με την τεχνολογία, τις εικαστικές τέχνες και την ανθρώπινη εμπειρία. Από τα πρωτοποριακά video clips της δεκαετίας του ’80 μέχρι τις σύγχρονες πολυκάναλες ηχογραφήσεις, η περιέργεια υπήρξε πάντοτε ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του.

Στα 76 του χρόνια, δεν δείχνει να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη νοσταλγία. Προτιμά να στρέφει το βλέμμα σε όσα έρχονται, ακόμη κι όταν αυτά γεννούν περισσότερα ερωτήματα από απαντήσεις.

Το «o\i» δεν προσπαθεί να προβλέψει με βεβαιότητα το μέλλον. Μας καλεί να σκεφτούμε πώς θέλουμε να υπάρχουμε μέσα σε αυτό.

Και για έναν δημιουργό με τόσο μεγάλη ιστορία πίσω του, αυτή η επιμονή να κοιτάζει μπροστά ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της νέας του μουσικής δουλειάς.

Το «o\i» κυκλοφορεί στις 27 Νοεμβρίου 2026 από τη Real World Records.