Ο Peter Gabriel κυκλοφόρησε το «Who Are We Talking To?», ένα νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του «o\i». Αυτή τη φορά θέτει ένα πολιτικό ερώτημα μέσα από έναν ρυθμό που, όπως λέει ο ίδιος, θέλει να παρακινεί τον ακροατή να κινηθεί.

Ο Gabriel έγραψε και έκανε την παραγωγή του τραγουδιού με την ελπίδα να ενθαρρύνει τη συλλογική δράση. Μιλά για προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τεχνητή νοημοσύνη και οι πανδημίες, τα οποία, κατά τη γνώμη του, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά από κάθε χώρα μόνη της. Πιστεύει πως οι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τους ισχυρότερους πολιτικούς, εφόσον βρουν τρόπο να δράσουν μαζί.

Ένα μήνυμα με ρυθμό

Για τη μουσική πλευρά του «Who Are We Talking To?», ο Gabriel αναφέρει ως επιρροές τη funk και τη soul, καθώς και καλλιτέχνες όπως ο Marvin Gaye, ο Fela Kuti και ο Curtis Mayfield, που έδωσαν κοινωνικό περιεχόμενο σε τραγούδια με έντονο ρυθμό. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Leo Nocentelli και ο David Rhodes στις κιθάρες, ο Tony Levin στο μπάσο και η Soweto Gospel Choir.

Η πρώτη έκδοση που έγινε διαθέσιμη είναι το Dark-Side Mix, σε μίξη του Mike Elizondo. Το εξώφυλλό της χρησιμοποιεί το έργο Bloques του Ισπανού καλλιτέχνη Juan Genovés. Ο Gabriel είδε στις μικρές ανθρώπινες μορφές και στα μεγάλα γεωμετρικά εμπόδια του πίνακα μια εικόνα που συνδέεται με την καταπίεση, τον χωρισμό των ανθρώπων και την προσπάθειά τους να ενωθούν.

Το «o\i» αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου 2026. Θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια και θα είναι το επόμενο άλμπουμ του Gabriel μετά το «i/o» του 2023. Μέχρι τότε, το «Who Are We Talking To?» προσθέτει στην πορεία προς τον νέο δίσκο μια ξεκάθαρη προτροπή: να αναζητήσουμε τι μπορούμε να αλλάξουμε όταν δρούμε μαζί…