Η Νικολέτα Κίτσιου συναντά τον Φίλιππο Πλιάτσικα σε ένα τραγούδι γεμάτο εικόνες, ευαισθησία και αλήθειες που μας αφορούν όλους. Ένα τραγούδι για όσα είδαμε, όσα χάσαμε, όσα εξακολουθούμε να ελπίζουμε και για την αγάπη που πάντα αναζητά έναν τόπο να ριζώσει. Μέχρι τότε, ας σηκώσουμε για λίγο το βλέμμα μας στον ουρανό… Ίσως εκεί να ξαναβρούμε κάτι από όσα ξεχάσαμε.

Η Νικολέτα Κίτσιου ξεκίνησε τις ζωντανές εμφανίσεις της στους δρόμους της Αθήνας το 2017 ερμηνεύοντας τραγούδια που αγαπούσε και που καθόρισαν το στιλ και την αμεσότητα που την διακρίνει. Είναι μουσικοπαιδαγωγός και δασκάλα ειδικής αγωγής ενώ από παιδί ήθελε να συνδυάσει τη διδασκαλία με το τραγούδι.

Στη δισκογραφία εμφανίστηκε πρώτη φορά το 2020 παρουσιάζοντας τα 3 πρώτα τραγούδια της με τον τραγουδοποιό Λευτέρη Μέρο σε στίχους του Φάνη Καββαδά. Το πρώτο της EP με τίτλο «Νερό» κυκλοφόρησε το 2022 σε παραγωγή και ενορχήστρωση του Κοs K. ενώ τα τραγούδια υπέγραψαν οι Γιώργος Μαρκόπουλος, Ορέστης Ντάντος και Αντώνης Μπακαούκας. Συνέχισε τη δισκογραφική της πορεία με singles όπως το «Ροδονήσι» σε ντουέτο με τον Βασίλη Καζούλη (2024), καθώς και τα «Μια Ζωή» και «Δίχως Τη Φωνή Σου» (2025).

Στίχοι, μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας

Ερμηνεία: Νικολέτα Κίτσιου & Φίλιππος Πλιάτσικας

Τύμπανα: Πάνος Γεωργακόπουλος

Κιθάρα ηλεκτρική: Κος Κ

Κιθάρα ακουστική: Φίλιππος Πλιάτσικας

Μπάσο: Κουρτάρας Χαράλαμπος

Πλήκτρα, βιολί: Ραφαήλ Μελετέας

Μπουζούκι: Σάββας Τσιώλης

Ηχοληψία, ενορχήστρωση, μίξη, παραγωγή: Κος Κ

Mastering: Πάνος Μπόθος

Το τραγούδι “Ουρανέ μου” κυκλοφορεί από την Anima Music by Stay Independent

Είπα να κοιτάξω τον ουρανό που είχα χρόνια να κοιτάξω

Τέτοιο γαλάζιο που να βρω

τον καθρέφτη μου να σπάσω

Και είδα και εκεί τόση σιωπή

Είδα τον κόσμο με άλλα μάτια

Είδα ουρανέ μου όπως και εσύ ψυχές να γίνονται κομμάτια

Και είδα χαρές είδα γιορτές

Είδα την δίψα για μια ελπίδα

Είδα ουρανέ μου τις στιγμές

Που η αγάπη έβρισκε πατρίδα

Και είπα να ακουμπήσω τον ουρανό που είχα χρόνια να ακουμπήσω

Τέτοιο γαλάζιο που να βρω τον καθρέφτη μου να αφήσω

Και είδα και εκεί τόση σιωπή

Είδα τον κόσμο με άλλα μάτια

είδα ουρανέ μου όπως και εσύ ψυχές να γίνονται κομμάτια

Μα είδα χαρές είδα γιορτές

Είδα την δίψα για μια ελπίδα

Είδα ουρανέ μου τις στιγμές που η αγάπη έβρισκε πατρίδα