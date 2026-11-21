Μια λέξη που στη γλώσσα των Τουαρέγκ σημαίνει «έρημος» δίνει τον τίτλο στη νέα δισκογραφική συνάντηση του Μίλτου Πασχαλίδη με την ποίηση του Άλκη Αλκαίου. Το «Τενερέ», σε μουσική του Δημήτρη Καρρά, κυκλοφόρησε από το Ogdoo Music Group, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στη διαδρομή ανέκδοτων κειμένων του ποιητή προς το ελληνικό τραγούδι.

Ο τίτλος παραπέμπει στην περιοχή Τενερέ της Σαχάρας. Η εικόνα της ερήμου συνομιλεί με έναν ποιητικό λόγο γεμάτο δίψα, χαμένες φιλίες, μνήμη και προσωπικούς απολογισμούς. Στους στίχους, οι αναφορές στην Αριάδνη και στον Οιδίποδα συναντούν εικόνες της καθημερινότητας, σε μια γραφή που επιτρέπει στον καθένα να αναζητήσει τη δική του ερμηνεία. Δεν είναι ένα κείμενο που εξαντλείται σε μία ανάγνωση.

Για τον Πασχαλίδη, η παρουσία του Αλκαίου στο ρεπερτόριό του έχει και προσωπικό βάρος. Οι δύο άνδρες συνδέονταν με στενή φιλία, την οποία ο τραγουδοποιός έχει καταγράψει και στο βιβλίο του «Ο Άλκης Αλκαίος που γνώρισα». Έτσι, το νέο τραγούδι εντάσσεται σε μια σχέση που υπήρχε πολύ πριν από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση.

Ένας κύκλος ανέκδοτων στίχων αποκτά νέες φωνές

Το «Τενερέ» αποτελεί μέρος της δουλειάς του Δημήτρη Καρρά πάνω σε αδημοσίευτα κείμενα του Άλκη Αλκαίου. Στον ίδιο κύκλο ανήκουν το «Βαλς των Ονείρων», με τη Μαριάνα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη, το «Τίποτα δεν είναι ξένο», με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Πάνο Βλάχο, καθώς και το «Οι άγγελοι των πρωινών», με τον Γιάννη Χαρούλη και τον Δημήτρη Μπάκουλη.

Την ενορχήστρωση του νέου τραγουδιού υπογράφει ο Άρης Κονιδάρης, ενώ στα δεύτερα φωνητικά συμμετέχει η Μαριάνα Κατσιμίχα. Η συγκεκριμένη ηχογράφηση προσθέτει έτσι μια ακόμη διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση στον κύκλο μελοποιήσεων.

Ο Άλκης Αλκαίος δεν βρίσκεται πια εδώ για να ακούσει αυτές τις νέες εκδοχές των στίχων του. Τα κείμενά του, όμως, συνεχίζουν να συναντούν μουσικούς και ερμηνευτές, φτάνοντας σε ακροατές που ίσως τα ανακαλύπτουν για πρώτη φορά…