Η Βιολέτα Ίκαρη και ο Πάνος Βλάχος συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά στο νέο τραγούδι «Τίποτα δεν είναι ξένο», πάνω σε αδημοσίευτους στίχους του Άλκη Αλκαίου και μουσική του Δημήτρη Καρρά. Το single κυκλοφορεί από το Ogdoo Music και αποτελεί το τρίτο δείγμα μιας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς που φέρνει στο φως άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό του σημαντικού στιχουργού.

Το εγχείρημα έχει ήδη ξεκινήσει να ξεδιπλώνεται με το «Βαλς των ονείρων» και τους «Αγγέλους των πρωινών», το οποίο ερμήνευσαν ο Γιάννης Χαρούλης και ο Δημήτρης Μπάκουλης. Στο «Τίποτα δεν είναι ξένο», ο Δημήτρης Καρράς ντύνει με μουσική έναν ακόμη αδημοσίευτο στίχο του Άλκη Αλκαίου και φέρνει δίπλα δίπλα δύο καλλιτέχνες με διαφορετικές καταβολές και έντονο προσωπικό αποτύπωμα.

Το νέο τραγούδι κινείται σε ρυθμική κατεύθυνση, με τη Βιολέτα Ίκαρη και τον Πάνο Βλάχο να μοιράζονται την ερμηνεία. Οι στίχοι του Άλκη Αλκαίου στρέφονται προς τον άνθρωπο, την αλληλεγγύη και την ανάγκη να παραμένει ανοιχτή η πόρτα προς τον άγνωστο, ακόμη και μέσα σε έναν κόσμο που μοιάζει γκρεμισμένος.

Η κυκλοφορία είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Credits

Ερμηνεία: Βιολέτα Ίκαρη – Πάνος Βλάχος

Στίχοι: Άλκης Αλκαίος

Μουσική: Δημήτρης Καρράς

Ενορχήστρωση – Πιάνο: Άρης Κονιδάρης

Κιθάρες: Χρήστος & Μιχάλης Ατσάλης

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Μπάσο: Γιώργος Καλογερόπουλος

Ηχογράφηση: Κώστας Κυριακίδης

Μίξη: Βασίλης Φαλάρας

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Καρράς