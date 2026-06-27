Ο Πάνος Βλάχος παρουσιάζει το νέο του E.P. «Άλμπουμ φωτογραφικά», μια δισκογραφική δουλειά έξι τραγουδιών που κινείται ανάμεσα στην προσωπική μνήμη, την αφήγηση, το συναίσθημα και τον κοινωνικό σχολιασμό.

Με τραγούδια που μοιάζουν να λειτουργούν σαν μικρές φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές, το «Άλμπουμ φωτογραφικά» φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη διπλή ιδιότητα του Πάνου Βλάχου ως ερμηνευτή και τραγουδοποιού. Η γραφή του παραμένει άμεση, με θεατρικότητα, εικόνες και μια διάθεση να μιλήσει για όσα συμβαίνουν μέσα μας, αλλά και γύρω μας.

Το ομότιτλο τραγούδι «Άλμπουμ φωτογραφικά» ανοίγει τη δουλειά σαν εισαγωγή στον κόσμο του E.P., με αναμνήσεις, πρόσωπα και στιγμές που επιστρέφουν σαν σελίδες ενός παλιού φωτογραφικού άλμπουμ. Ακολουθεί το «Σακάκι», στο οποίο πρωταγωνιστεί ερμηνευτικά η Βασιλική Μιχαλοπούλου, με στίχους της Βίκυς Χύτα και του Πάνου Βλάχου και μουσική του ίδιου.

Στο «Ο Τοίχος», ο Πάνος Βλάχος κινείται σε πιο δυναμικό ύφος, μιλώντας για εμπόδια, συγκρούσεις και όρια, ενώ στο «Τελειώνει ο χρόνος» συναντά την Έλενα Λεώνη σε ένα ντουέτο με πιο συναισθηματικό χαρακτήρα. Το «Μπαμπάδες» παρουσιάζεται εδώ στη studio version του, κρατώντας τον βιωματικό και ανθρώπινο πυρήνα του, ενώ το E.P. ολοκληρώνεται με «Το Πρόβλημα», ένα τραγούδι που στρέφεται σε πιο λαϊκή κατεύθυνση.

Το «Άλμπουμ φωτογραφικά» δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μουσικό ύφος. Συνδυάζει μπαλάντες, σύγχρονη τραγουδοποιία, λαϊκές αναφορές και πιο θεατρικές ερμηνευτικές αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα σύνολο που στηρίζεται περισσότερο στην αφήγηση παρά στην απλή παράθεση τραγουδιών.

Στη δουλειά συμμετέχουν σημαντικοί μουσικοί και συνεργάτες, ανάμεσά τους οι Αλέξανδρος Κούρος, Κώστας Παρίσσης, Chris Zantioti, Κωνσταντίνος Παντζής, Έκτορας Ρεμσάκ, Βασίλης Γκορίτσας, Δημήτρης Κουζής και άλλοι, διαμορφώνοντας ένα ηχητικό περιβάλλον που αλλάζει χρώμα από τραγούδι σε τραγούδι.

Με το νέο του E.P., ο Πάνος Βλάχος παρουσιάζει μια δουλειά προσωπική, πολυσυλλεκτική και αφηγηματική. Τα «Άλμπουμ φωτογραφικά» λειτουργούν σαν μικρές ιστορίες που κρατούν κάτι από το παρελθόν, αλλά κοιτούν καθαρά στο παρόν, επιβεβαιώνοντας τη διάθεσή του να κινείται ελεύθερα ανάμεσα στο τραγούδι, τον λόγο και την ερμηνεία.

Tracklist:

Άλμπουμ φωτογραφικά

Σακάκι

Ο Τοίχος

Τελειώνει ο χρόνος

Μπαμπάδες – studio version

Το Πρόβλημα