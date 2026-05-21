Ο Βασίλης Κεφαλιανός παρουσιάζει το ντεμπούτο του single με τίτλο «Ʃτην Αθήνα», σε συνεργασία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Πάνο Βλάχο.
Το «Ʃτην Αθήνα» αποτελεί μια πρώτη καλλιτεχνική δήλωση, κινούμενο σε σκοτεινό, ατμοσφαιρικό, αλλά και hip hop ύφος, αποτυπώνοντας την κοινωνική αδιαφορία και τη βία της πόλης, σκιαγραφώντας έτσι την πραγματικότητα μιας γενιάς που παλεύει να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα.
Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Βασίλης Κεφαλιανός, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Κώστας Παρίσσης.
Τύμπανα: Έκτορας Ρεμσάκ
Μπάσο, κιθάρες, πιάνο: Κώστας Παρίσσης
Βιολιά: Δημήτρης Κουζής
Ενορχήστρωση: Κώστας Παρίσσης
Ήχος Μίξη master: Κώστας Παρίσσης
Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιάννης Καψάλης
Artwork: Φοίβος Μποζάς
Όποιο στενό κι αν πέρασα
Έσκυψα το κεφάλι
Κρυµένος στην κουκούλα µου
Να µην µε δουν οι άλλοι
Μέσα µου τόσες προσευχές
Μα γύρω µου όλα στάχτη
Που πάνε τόσες πια ευχές
Που πήγε η αγάπη
Που πήγανε τα όνειρα
Που εδώ ήρθαν να σωθούνε
Ʃ αυτόν εδώ τον πανικό
Πώς θες να λυτρωθούνε
Ψυχές σου δίνω πόλη µου
Κι εσύ µου τις µαυρίζεις
Θεέ µου θέλω να σε βρω
Μα εδώ δεν τριγυρίζεις
Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά
Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα
Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα
Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα
Ʃτην πόλη των αδιάφορων
Ʃτην πόλη της κουλτούρας
Ʃτο όνειρο των άνιωθων
Μονάχα ένας Ιούδας
Με έκανε και ένιωσα
Μέγιστη προδοσία
Μα και για πρώτη µου φορά
Μου δωσαν σηµασία
Μας µάθανε τον πόνο µας
Να πνιγούµε στο αλκοόλ
Ʃτα πάρκα και στις ερηµιές
Ʃκοτώνουν για ένα γκολ
Θεε µου τρόµαξες κι εσύ
Και δεν µας θες κοντά σου
Μα τότε πως επέτρεψες
Να έρθουν τα παιδιά σου
Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά
Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα
Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα
Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα
Ʃε ένα σοκάκι σκοτεινό
Κάρφωσαν στο λαιµό του
Ενα παιδάκι νεαρό
Να κλέψουν το σταυρό του
Θεέ µου συγχώρα µε αλλά
Δεν θόλωσε η µατιά µου
Θεέ µου νοµίζω τελικά
Είδα τον γιο σου να πεθαίνει µπροστά µου
Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά
Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα
Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα
Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα
Λίγα λόγια για τον Βασίλη Κεφαλιανό
Ο Βασίλης Κεφαλιανός είναι ένας νέος καλλιτέχνης από την Κω, που κάνει τα πρώτα του βήματα στην δισκογραφία, φιλοδοξώντας να ξεχωρίσει μέσα από την ευαισθησία του και την αισθητική του.