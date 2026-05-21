Ο Βασίλης Κεφαλιανός παρουσιάζει το ντεμπούτο του single με τίτλο «Ʃτην Αθήνα», σε συνεργασία με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Πάνο Βλάχο.

Το «Ʃτην Αθήνα» αποτελεί μια πρώτη καλλιτεχνική δήλωση, κινούμενο σε σκοτεινό, ατμοσφαιρικό, αλλά και hip hop ύφος, αποτυπώνοντας την κοινωνική αδιαφορία και τη βία της πόλης, σκιαγραφώντας έτσι την πραγματικότητα μιας γενιάς που παλεύει να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Βασίλης Κεφαλιανός, ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε ο Κώστας Παρίσσης.

Τύμπανα: Έκτορας Ρεμσάκ

Μπάσο, κιθάρες, πιάνο: Κώστας Παρίσσης

Βιολιά: Δημήτρης Κουζής

Ενορχήστρωση: Κώστας Παρίσσης

Ήχος Μίξη master: Κώστας Παρίσσης

Φωτογραφία εξωφύλλου: Γιάννης Καψάλης

Artwork: Φοίβος Μποζάς

Όποιο στενό κι αν πέρασα

Έσκυψα το κεφάλι

Κρυµένος στην κουκούλα µου

Να µην µε δουν οι άλλοι

Μέσα µου τόσες προσευχές

Μα γύρω µου όλα στάχτη

Που πάνε τόσες πια ευχές

Που πήγε η αγάπη

Που πήγανε τα όνειρα

Που εδώ ήρθαν να σωθούνε

Ʃ αυτόν εδώ τον πανικό

Πώς θες να λυτρωθούνε

Ψυχές σου δίνω πόλη µου

Κι εσύ µου τις µαυρίζεις

Θεέ µου θέλω να σε βρω

Μα εδώ δεν τριγυρίζεις

Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά

Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα

Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα

Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα

Ʃτην πόλη των αδιάφορων

Ʃτην πόλη της κουλτούρας

Ʃτο όνειρο των άνιωθων

Μονάχα ένας Ιούδας

Με έκανε και ένιωσα

Μέγιστη προδοσία

Μα και για πρώτη µου φορά

Μου δωσαν σηµασία

Μας µάθανε τον πόνο µας

Να πνιγούµε στο αλκοόλ

Ʃτα πάρκα και στις ερηµιές

Ʃκοτώνουν για ένα γκολ

Θεε µου τρόµαξες κι εσύ

Και δεν µας θες κοντά σου

Μα τότε πως επέτρεψες

Να έρθουν τα παιδιά σου

Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά

Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα

Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα

Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα

Ʃε ένα σοκάκι σκοτεινό

Κάρφωσαν στο λαιµό του

Ενα παιδάκι νεαρό

Να κλέψουν το σταυρό του

Θεέ µου συγχώρα µε αλλά

Δεν θόλωσε η µατιά µου

Θεέ µου νοµίζω τελικά

Είδα τον γιο σου να πεθαίνει µπροστά µου

Θυµάσαι που ήµασταν παιδιά

Θυµάσαι τι σηµαίνει ελπίδα

Κι αναρωτιέµαι αν τον θεό µου τον είδα

Ʃίγουρα πάντως δεν ήταν στην Αθήνα

Λίγα λόγια για τον Βασίλη Κεφαλιανό

Ο Βασίλης Κεφαλιανός είναι ένας νέος καλλιτέχνης από την Κω, που κάνει τα πρώτα του βήματα στην δισκογραφία, φιλοδοξώντας να ξεχωρίσει μέσα από την ευαισθησία του και την αισθητική του.