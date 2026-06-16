Το Νεστόριο Καστοριάς ετοιμάζεται να ζήσει ξανά έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς καλοκαιρινούς θεσμούς της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το 46ο River Party θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2026, στήνοντας για ακόμη μία χρονιά το γνώριμο μουσικό και κατασκηνωτικό του σκηνικό δίπλα στο ποτάμι.

Η ιστορία του River Party ξεκινά το καλοκαίρι του 1978, όταν μια παρέα φίλων βρέθηκε στο Νεστόριο, δίπλα στον Αλιάκμονα, με μουσική από ένα πικάπ. Από εκείνη την αυθόρμητη συνάντηση γεννήθηκε σταδιακά ένας θεσμός που ταυτίστηκε με τη μουσική, την κατασκήνωση, τη φύση και την αίσθηση της καλοκαιρινής ελευθερίας.

Φέτος, το River Party επιστρέφει με τριήμερο πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στο hip hop, την pop, την alternative σκηνή και το μεγάλο μουσικοχορευτικό show. Η διοργάνωση κρατά τον χαρακτήρα της μεγάλης καλοκαιρινής συνάντησης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το line-up σε διαφορετικά κοινά, φέρνοντας στο ίδιο φεστιβάλ ονόματα με έντονο συναυλιακό αποτύπωμα και διαφορετικές μουσικές αφετηρίες.

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η πρώτη βραδιά δίνει βάρος στη rap και hip hop πλευρά της ελληνικής σκηνής, με τους Λόγος Τιμής, Apon και Νέγρο του Μοριά.

Το Σάββατο 1 Αυγούστου, το πρόγραμμα αλλάζει διάθεση με την Ελένη Φουρέιρα, τον Πάνο Βλάχο και τους Pindos Atletico.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το “This Is Michael”, ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στον Michael Jackson, καθώς και με τους Light και Pan Pan.

Πέρα όμως από τις συναυλίες, το River Party παραμένει μια εμπειρία που χτίζεται από το ίδιο το τοπίο. Το Νεστόριο, οι σκηνές, το ποτάμι, οι παρέες που καταφθάνουν από διαφορετικές περιοχές και η αίσθηση ότι για τρεις μέρες δημιουργείται μια μικρή καλοκαιρινή κοινότητα, είναι στοιχεία που κρατούν ζωντανό τον θεσμό εδώ και δεκαετίες. Εκτός από το μουσικό πρόγραμμα, θα υπάρχουν δραστηριότητες, επιλογές φαγητού και ποτού, καθώς και βραδινή συνέχεια μετά τις συναυλίες στο Tequila Bar.

Για όσους ταξιδέψουν από Θεσσαλονίκη, η διοργάνωση έχει ανακοινώσει και εκδρομή με αναχώρηση την Παρασκευή και επιστροφή μετά τη λήξη του φεστιβάλ, ενώ φέτος προβλέπονται και μονοήμερες εκδρομές από Θεσσαλονίκη. Στην επίσημη προπώληση, το τριήμερο εισιτήριο εμφανίζεται στα 60 ευρώ, ενώ τα ημερήσια εισιτήρια για τις επιμέρους ημέρες εμφανίζονται σε προπώληση στα 20 ευρώ από αρχική τιμή 25 ευρώ.

Το 46ο River Party δεν επιστρέφει απλώς ως ακόμη ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ. Επιστρέφει ως μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές αποδράσεις του ελληνικού καλοκαιριού, εκεί όπου η συναυλία δεν τελειώνει με το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, αλλά συνεχίζεται στην παρέα, στη σκηνή, στο ποτάμι και στην ανάμνηση που χτίζεται κάθε χρόνο από την αρχή.

Παρασκευή 31 Ιουλίου έως Κυριακή 2 Αυγούστου 2026

Νεστόριο Καστοριάς

Πρόγραμμα

Παρασκευή 31 Ιουλίου: Λόγος Τιμής, Apon, Νέγρος του Μοριά

Σάββατο 1 Αυγούστου: Ελένη Φουρέιρα, Πάνος Βλάχος, Pindos Atletico

Κυριακή 2 Αυγούστου: This Is Michael, Light, Pan Pan