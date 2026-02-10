Synthesizers και drum machines, raps και μελωδικές, μπάσα και breaks σε ένα ανανεωμένο live set με πολλή νέα μουσική αλλά και όλα τα classics που μας έφεραν ως εδώ.

Από τα «Ανισόπεδη Ντίσκο», «Τα Παιδιά Θέλουν Χορό» και «Χτύπα Με Σα Ρεύμα στην Πίστα» μέχρι τα «Ροζ Φώτα», «Είναι η Αγάπη» και «Μέσα Μου Χορεύω Ακόμη», ο Pan Pan μαζί με την παρέα του μετατρέπουν τη σκηνή σε μια live γιορτή. Ένα συλλογικό βίωμα γεμάτο ένταση, συναίσθημα και ατελείωτο χορό — λίγο πριν το ξημέρωμα.

O Pan Pan μπαίνει με φίλες και φίλους στο διαστημόπλοιο και προσεδαφίζονται κάπου κοντά σας για 14 live με μια κοινή γραμμή: “Καλώς ήρθατε στο νιώσιμο”.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ – SKYLAND LIVE, ΛΑΡΙΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ WE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ – JOLENE, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ – STAGE, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΕΠΤΑ ΤΕΧΝΩΝ, ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΙΓΛΗ, ΣΕΡΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΚΑΤΙΝΑΡΑ, ΚΑΒΑΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ – NOSTOS, ΞΑΝΘΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ – ΟΧΤΩ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ – BRAS DE FRERES, ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ – CINE STUDIO, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – FLOYD, ΑΘΗΝΑ

Προπώληση Εισιτηρίων & Πληροφορίες για όλες τις πόλεις: more.com