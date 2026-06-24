Ο APON δίνει εικόνα σε μία από τις πιο άμεσες και ρομαντικές στιγμές της νέας του δισκογραφικής δουλειάς, παρουσιάζοντας το official music video για την «Καντάδα».

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο album «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records, και έχει ήδη ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού, ακολουθώντας τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη που τα τελευταία χρόνια κινείται με μεγάλη δυναμική ανάμεσα στο σύγχρονο λαϊκό, το pop ύφος και την αισθητική της νέας γενιάς.

Στην «Καντάδα», ο APON επιστρέφει σε μια παλιά, σχεδόν ξεχασμένη εικόνα του ελληνικού ερωτικού τραγουδιού: τον άνθρωπο που στέκεται κάτω από το παράθυρο και τραγουδά αυτό που δεν μπορεί πια να κρατήσει μέσα του. Μόνο που εδώ η καντάδα δεν παρουσιάζεται ως νοσταλγικό απολίθωμα μιας άλλης εποχής, αλλά ως σύγχρονη εξομολόγηση, με άμεσο λόγο, νεανική ενέργεια και μια μελωδία που πατάει στο σήμερα.

Το music video, σε σκηνοθεσία Γιώργου Μπενιουδάκη, κινείται ανάμεσα στη ρομαντική διάθεση και τη σύγχρονη εικόνα, επιχειρώντας να μεταφέρει την έννοια της καντάδας σε ένα σημερινό περιβάλλον.

Μετά τον «Ονειροπόλο» και τη νέα του δουλειά «Ηχογένεια», ο APON συνεχίζει να χτίζει ένα προσωπικό μουσικό σύμπαν όπου το λαϊκό συναίσθημα συναντά τη γλώσσα και την εικόνα της εποχής. Η «Καντάδα» μοιάζει να λειτουργεί ακριβώς πάνω σε αυτή τη γραμμή: ένα ερωτικό τραγούδι απλό, ευθύ και αναγνωρίσιμο, που παίρνει μια παλιά λέξη και της δίνει ξανά χώρο στη σύγχρονη ελληνική pop πραγματικότητα.