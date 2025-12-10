Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να διανύει μια φάση ουσιαστικής ανασυγκρότησης, με τη μουσική να παίρνει και πάλι την πρώτη θέση στη ζωή του. Οι συνθήκες των τελευταίων μηνών τον έφεραν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όμως ο ίδιος επιλέγει να κοιτάζει μπροστά και να κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα του.

Η επιστροφή του στις εμφανίσεις συμπίπτει με τη συμμετοχή του στο The Voice, η οποία του επιτρέπει να βρίσκεται κοντά σε νέες φωνές. Παράλληλα, η νέα του συνεργασία με τον APON αποτελεί ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό άνοιγμα.

Οι εμφανίσεις τους θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και Σάββατο στην Ακτή Πειραιώς από τις 18 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τον τραγουδιστή σε ένα σκηνικό που γνωρίζει καλά. Η δυναμική του παρουσία και η χαρακτηριστική ερμηνευτική του προσέγγισή αναμένεται να δώσουν ξεχωριστό χαρακτήρα στην καρδιά της αθηναϊκής διασκέδασης.

Οι Μαζωνάκης, Apon στην Ακτή Πειραιώς, είναι ένα βήμα προς μια νέα μουσική εποχή.

Ο ίδιος επιστρέφει στη σκηνή πιο ισορροπημένος και έτοιμος να μοιραστεί τη μουσική του με το κοινό που τον ακολουθεί πιστά.

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία. Για να αντέξετε… την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!» είναι το μήνυμα του τραγουδιστή για την επικείμενη πρεμιέρα του.

Ώρα προσέλευσης: 23:00

Έναρξη προγράμματος: 23:45

Ακτή Πειραιώς

Πειραιώς 178 &, Λαμίας 2, Ταύρος Αττικής

Τηλέφωνο κρατήσεων: 211-7707570

Κράτηση μέσω: kratisinow.gr