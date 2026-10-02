Η Χριστίνα Σαμαρά ανεβαίνει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club για ένα live εφ’ όλης της ύλης, με αφετηρία το πρώτο προσωπικό της album «Κοντά 30» και συνέχεια σε νέο υλικό που ετοιμάζει.

Η τραγουδοποιός μεταφέρει επί σκηνής ιστορίες και συναισθήματα από εκείνη την περίοδο της ζωής όπου οι αποφάσεις, οι σχέσεις, οι αμφιβολίες και οι αλλαγές μοιάζουν να έρχονται όλες μαζί. Το διδακτορικό στη Νορβηγία που άφησε πίσω για χάρη της μουσικής στην Ελλάδα, οι προσωπικές διαδρομές και η ανάγκη να ξαναβρεί κανείς τον εαυτό του γίνονται μέρος της αφήγησης της βραδιάς.

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν τραγούδια από το «Κοντά 30», ανάμεσά τους τα «Κοντά 30», «Hotel Gatto Perso», «Τόξικ Πρώην» και «Ο άλλος δε», αλλά και τραγούδια από το νέο υλικό που βρίσκεται στα σκαριά.

Μαζί της θα βρίσκονται ο Νίκος Αγγλούπας στο μπάσο, ο Άγγελος Αγγελίδης στις κιθάρες και η Υρώ Ζερβούδη στη φωνή και τα πλήκτρα.

Σχεδιασμός φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Παραγωγή: Δημήτρης Μακρής

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Θαρύπου 37 & Φραντζή, Νέος Κόσμος

Γενική είσοδος: 14€

Προπώληση: TicketServices