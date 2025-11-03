Πέντε δωμάτια ενός ξενοδοχείου. Πέντε διαφορετικές ζωές οι οποίες εξελίσσονται ταυτόχρονα και τυχαίνει να συναντηθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος. Σχέσεις που τελειώνουν ή αρχίζουν και άνθρωποι που συνδέονται μεταξύ τους για τόσο λίγο, όσο η διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο. Η Χριστίνα Σαμαρά πέρασε δύο νύχτες στο ξενοδοχείο Gatto Perso και η ιδέα για το τελευταίο τραγούδι που γράφτηκε για τον δίσκο Κοντά 30, είχε έρθει.

Το Hotel Gatto Perso είναι ένα τραγούδι παραδοχής της προδοσίας. Ένα τραγούδι χωρισμού, κρυμμένο μέσα στις ζωές όσων βρέθηκαν στο ξενοδοχείο εκείνη τη μέρα. Ένα ποπ upbeat τραγούδι, στο οποίο ο ρυθμός είναι φτιαγμένος από ανάσες και ήχους, όπως θα τους άκουγε κάποιος μέσα στο ξενοδοχείο.

To Hotel Gatto Perso είναι τραγούδι από τον πρώτο δίσκο της Χριστίνας Σαμαρά που κυκλοφόρησε φέτος. Έναν δίσκο που, με χιούμορ και ειλικρίνεια, η ίδια μας λέει τους προβληματισμούς που βιώνουμε στη δεκαετία 20-30.

Στίχοι, μουσική: Χριστίνα Σαμαρά

Production, Mix, Mastering: Νίκος Αγγλούπας

Νύχτα στην πόλη και γύριζε μόνη

η κυρία απ’ τον τρίτο που πάντα θυμώνει

Συχνά λέει “Τζόνι, σε ‘φάγαν οι δρόμοι,

Αγγλία, Παρίσι και πίσω Βοστώνη.

Τα δώρα σου, Τζόνι, μαζεύουνε σκόνη

Με άφησες μόνη, με άφησες μόνη”

Στο 203 μια γκρίζα κυρία

αμήχανα αφήνει να φύγουν τα κρύα.

Δεν ξέχασε μία στιγμή τα βιβλία,

τα χρόνια της γίνανε πια ιστορία.

Τη λένε Λυδία, χωρίς σημασία,

το φως στο σκοτάδι περνά με μανία

Το ξενοδοχείο με λούσα και μπρίο

κρατούσε κρυμμένο του κόσμου τον βίο.

Σαν πρώτο λαχείο, που κέρδισαν δύο

το νέο ζευγάρι στο 202

γλιτώνει το κρύο κι ένα άδοξο αντίο.

Σελίδα σε κάποιο γραμμένο βιβλίο

Είναι και όσοι πριν να ξημερώσει

κρυφά τα σεντόνια τους έχουνε στρώσει.

Σε είχα προδώσει σου είχα θυμώσει

και σ’ άλλον τη νύχτα μου την είχα δώσει.

Σε είχα πληγώσει, μας είχα τελειώσει,

αυτό που φοβόσουν σου είχα κληρώσει.

Θα είχα ενδώσει, θα μας είχα σώσει.

Ο χρόνος το χρέος του το ‘χε πληρώσει.

Και μια άλλη μέρα αιώνες πιο πέρα

απ’ το Gatto Perso θα βλέπει τη θέα

ένα άλλο ζευγάρι, θα ρίχνει το ζάρι

και για την αγάπη, όλα θα τα ποντάρει.

Λίγα λόγια για τη Χριστίνα Σαμαρά

Η Χριστίνα Σαμαρά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε με τον χορό για 16 χρόνια από την ηλικία των 3 ετών και στη συνέχεια μελέτησε μαθηματικά και μουσική. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος ΑΠΘ και του μεταπτυχιακού στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, με έμφαση στην αισθητική και δημιουργικότητα.

Παρακολούθησε μονωδία σε ωδεία της Θεσσαλονίκης και δίπλα στην Έλλη Πασπαλά, ενώ συμμετείχε και σε εργαστήρια φωνητικού αυτοσχεδιασμού (Σαβίνα Γιαννάτου) και φωνητικής έρευνας (Σπύρος Σακκάς).

Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως οι Π. Καλαντζόπουλος, Στ. Σέμσης και Γ. Καζαντζής. Στα 22 της κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι «Καρδιά στην καρδιά» (Σέμσης–Ευαγγελάτος). Το 2022 ακολούθησε το ντουέτο «Μια και καλή» με την Έλλη Πασπαλά (Κυριάκος–Δαβαράκης). Αργότερα συνεργάστηκε με τον Τάσο Μελετόπουλο και τον Άρη Δαβαράκη σε αγγλόφωνα κομμάτια. Το 2024 παρουσίασε δύο δικά της singles: «Κοντά τριάντα» και «Παραλογίζομαι», με τον Φοίβο Δεληβοριά στο video clip. Τον Δεκέμβριο ήταν καλεσμένη στη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στο Floyd.

Φέτος κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο σε στίχους και μουσική δική της, με τίτλο “Κοντά 30”, κομμάτι του οποίου είναι και το Hotel Gatto Perso που “ζωντανεύει” στο youtube τώρα. Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου θα είναι καλεσμένη του Φοίβου Δεληβοριά στην Ταράτσα του Φοίβου.