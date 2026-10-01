Η Holly Humberstone κυκλοφόρησε το «Too Cute To Be Lonely», ένα τραγούδι που είχε ήδη αρχίσει να παρουσιάζει στις συναυλίες της πριν το μοιραστεί επίσημα με το κοινό. Η νέα κυκλοφορία συνοδεύεται από βίντεο και βρίσκει τη Βρετανίδα τραγουδοποιό να αντιμετωπίζει τη μοναξιά με χιούμορ και διάθεση για φλερτ.

Όταν τελειώνει η βραδιά

Η ιστορία του τραγουδιού εκτυλίσσεται γύρω από μια βραδινή έξοδο και την αμηχανία της στιγμής που η μουσική σταματά. Η ηρωίδα του θέλει να παρατείνει τη γνωριμία της με κάποιον που την ελκύει, ακόμη κι αν δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Πίσω από τον παιχνιδιάρικο τίτλο υπάρχει η οικεία επιθυμία να μη γυρίσει κανείς μόνος στο σπίτι.

Το «Too Cute To Be Lonely» (πολύ χαριτωμένη για να είμαι μόνη) είχε ακουστεί ζωντανά κατά τη διάρκεια της περιοδείας της Humberstone, μεταξύ άλλων και στο Reading Festival τον Αύγουστο. Με τη σημερινή κυκλοφορία αποκτά πλέον και την επίσημη ηχογραφημένη μορφή του.

Ένα ακόμη βήμα μετά το Cruel World

Η Humberstone κυκλοφόρησε τον Απρίλιο το δεύτερο άλμπουμ της, Cruel World. Το «Too Cute To Be Lonely» δεν υπήρχε στην αρχική του έκδοση, όμως συνεχίζει την προσωπική γραφή με την οποία η τραγουδοποιός αφηγείται σχέσεις, ανασφάλειες και στιγμές αλλαγής.

Για όσους την ανακαλύπτουν τώρα, το νέο τραγούδι είναι μια σύντομη γνωριμία με μια καλλιτέχνιδα που ξέρει να μετατρέπει μια καθημερινή σκηνή σε ποπ ιστορία.