Η μεγάλη περιοδεία, Ρίζες και Ρεύματα που αγαπήθηκε από το κοινό, όπου κι αν παρουσιάστηκε αυτό το καλοκαίρι, συνεχίζεται στο Χαλάνδρι, στο Φεστιβάλ Ρεματιάς.

Το μουσικό ταξίδι του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη και της Βιολέτας Ίκαρη ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου και συνεχίστηκε με στάσεις – συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας εκρηκτικές βραδιές γεμάτες μουσική και συναίσθημα. Σε κάθε εμφάνιση το κοινό παρασύρθηκε από τους δύο μοναδικούς καλλιτέχνες, τραγούδησε και χόρεψε αποδεικνύοντας ότι αυτή η σύμπραξη ήταν αυτό που χρειαζόμασταν.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, αυτή η ενέργεια και η καλλιτεχνική δυναμική συνάντηση θα μεταφερθεί στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Ρεματιάς.

“Ρίζες και Ρεύματα”

Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει την παράδοση με το σήμερα. Παραδοσιακοί ήχοι, έντεχνες αναφορές, ροκ στοιχεία, αγαπημένα τραγούδια και νέες δημιουργίες δεν αφήνουν το κοινό ως έναν απλό θεατή, αλλά το κάνουν μέρος της συναυλίας.

Και αυτό είναι ίσως που έκανε τις εμφανίσεις τους τόσο ξεχωριστές. Η αμεσότητα, η επικοινωνία, η αυθεντικότητα και η αλήθεια. Δυνατές ερμηνείες, αγαπημένα τραγούδια και χορός από την ψυχή μας. Ρίζες και ρεύματα, που μας ενώνουν σε ένα από τα πιο δυνατά μουσικά ραντεβού αυτής της σεζόν.

Η Βιολέτα και ο Γιώργος επιστρέφουν στην Αθήνα και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, η Ρεματιά Χαλανδρίου γίνεται ένας ακόμη σταθμός αυτού του μουσικού ταξιδιού.

Μαζί τους:

Άκης Γαβαλάς: Τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Γιώργος Θεοδωρόπουλος: Πλήκτρα

Μιχάλης Παχάκης: Λαούτο – Τζουράς

Γιάννης Ταυλάς: κιθάρες, ενορχηστρώσεις

Σάκης Πυριοχος: Ηχοληψία

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 20:30

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς

Είσοδος Ελεύθερη