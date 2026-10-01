Ο Παντελής Κυραμαργιός και η Νατάσα Φαίη Κοσμίδου συναντιούνται στο Θέατρο Καλλιρόης για το «Ένα παράξενο λάιβ», μια παράσταση που κινείται ανάμεσα στο μουσικό θέατρο, την αφήγηση και την ποίηση επί σκηνής.

Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε από μια αμοιβαία καλλιτεχνική εκτίμηση που προϋπήρχε της γνωριμίας τους. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη το 2019 και, όπως περιγράφεται στο δελτίο Τύπου, ο Κυραμαργιός άρχισε στη συνέχεια να γράφει τραγούδια επηρεασμένος από τον λόγο της Κοσμίδου, ενώ εκείνη δημιουργούσε ιστορίες γύρω από τα τραγούδια του.

Το καλοκαίρι του 2024 αυτή η παράλληλη δημιουργική διαδρομή απέκτησε κοινή μορφή. Δύο πρόχειρα στιχάκια που τραγούδησε ο Κυραμαργιός από την Αμοργό έφτασαν στην Κοσμίδου στην Ικαρία και έγιναν η αφορμή για να γεννηθεί το κοινό τους «Παράξενο τραγούδι». Από εκεί, η ιδέα μεγάλωσε και μετατράπηκε σε ολόκληρη παράσταση.

Στο «Ένα παράξενο λάιβ» ιστορίες, αφηγήσεις, μελωδίες και ποιήματα μπλέκονται σε μια σκηνική ροή με συνεχείς συναισθηματικές μεταβολές. Μαζί τους θα βρίσκεται ο Θανάσης Μάντζαρης, ο οποίος θα υποδυθεί διαφορετικούς ρόλους και παράλληλα θα συνοδεύει την παράσταση στο πιάνο.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Θέατρο Καλλιρόης

Καλλιρόης 10, Αθήνα

Πληροφορίες: 694 209 7395

Τιμή εισόδου: 8€

Προπώληση: TicketServices