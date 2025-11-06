Ο Παντελής Κυραμαργιός και οι No Pasaran μας προσκαλούν στο καθιερωμένο τους live την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στη νέα μουσική σκηνή «Ράδιο» στον Κεραμεικό με τα «Κόκκινα τραγούδια»!

Ένα μουσικό πρόγραμμα με τα κομμάτια που «έντυσαν» επαναστάσεις, αγώνες, αλήθειες και έρωτες, γιατί μόνο οι ερωτευμένοι αναγνωρίζουν το πάθος του επαναστάτη και μόνο οι επαναστάτες αγωνίζονται με το πάθος των ερωτευμένων.

Ας τραγουδήσουμε λοιπόν τη φωτιά που καίει μέσα σε κάθε αντίσταση.

Στις 17 Νοέμβρη τραγουδάμε την ελπίδα, την αντίσταση, την υπερηφάνεια, την αλληλεγγύη, την αγάπη… και ας κάνουμε το όνειρό μας να κρατήσει περισσότερο από τη νύχτα!

Οι No Pasaran είναι οι Άκης Γαβαλάς στα τύμπανα, Γιάννης Γρυπαίος στο μπάσο, Θανάσης Μάντζαρης στα πλήκτρα και Γιάννης Ταυλάς στα έγχορδα.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20.30

Μουσική Σκηνή «Ράδιο»

Δεκελέων 24, Γκάζι

(Κοντά στο σταθμό του μετρό Κεραμεικός)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 6955840014

Είσοδος: 8€