Μετά την επιτυχημένη περσινή τους πορεία, οι Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος επιστρέφουν για δεύτερη σεζόν με το ανανεωμένο project «Ακομπλεξ-Άριστα 2», για τρεις ξεχωριστές μουσικές βραδιές στο Ράδιο, στο Γκάζι.

Οι περσινές τους παραστάσεις ξεκίνησαν από το υπόγειο της Πραξιτέλους και γρήγορα έγιναν σημείο αναφοράς στα Σάββατα της Αθήνας, ενώ παράλληλα εμφανίστηκαν και σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας, δημιουργώντας έναν μουσικό κύκλο που συνεχίζεται δυναμικά.

Φέτος το «Ακομπλεξ-Άριστα 2» ανεβαίνει από το υπόγειο στα νυχτερινά φώτα της Αθήνας και κυκλοφορεί ξανά με ανανεωμένο ρεπερτόριο και διάθεση, διατηρώντας πάντα το βασικό στοιχείο του project: τη μουσική χωρίς φίλτρα.

Μαζί τους:

Δημήτρης (James) Μπασδάνης – Κιθάρα / Programming

Αγγελική Παρδάλη – Σαντούρι / Φωνητικά

Κώστας Σαπούνης – Τρομπέτα

Φωτογραφίες: Ευστάθιος Πορίκης

Σάββατα 8 και 22 Νοεμβρίου και 6 Δεκεμβρίου

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 22:00

Ράδιο

Δεκελέων 24 Γκάζι, Αθήνα

Κρατήσεις: 6955840014

Τιμές εισιτηρίων:

Early Bird: 8€ (περιορισμένος αριθμός)

Προπώληση: 10€

Ταμείο: 13€

Προπώληση: ticketservices.gr