Η Ιωάννα Καβρουλάκη σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι απόλυτης ελευθερίας.

Μια βραδιά όπου το «Υπερατλαντικό» ταξίδι της ξεκινά.

Αφού ταξίδεψε από την Ανατολή ως τη Δύση και βρήκε τον εαυτό της, όπως πάντα, στη Νότια Κρήτη, η Ιωάννα επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου με την μπάντα της, για να παρουσιάσει έναν ήχο που κινείται από τις ρίζες της μέχρι το διάστημα.

Κοινή τροχιά: η μυσταγωγία, ο μαγνητισμός της φωνής της που γλιστρά από τη γη στον αέρα και η αληθινή σύνδεση με τον κόσμο γύρω της.

Το Υπερατλαντικό δεν είναι μόνο ένα concept.

Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά.

Ένα ταξίδι εξωτερικό και εσωτερικό, κυριολεκτικό και μεταφορικό.

Ένας χώρος για όλους, γεμάτος οικειότητα, ελευθερία, ψυχεδέλεια, λίκνισμα και τραγούδια ανέλπιστα, μακρινά, μαγικά, εξομολογητικά.

Ελάτε να επιβιβαστούμε μαζί.

Να ταξιδέψουμε υπερατλαντικά, μέσα και έξω.

Αυτό είναι μόνο η αρχή…

Guest εμφάνιση: Χρήστος Αδαμόπουλος

Μουσική ομάδα:

Ηλ. Κιθάρα | Looping | Programming: James Basdanis

Τύμπανα: Μάνος Ναζλής

Μπάσο: Βαγγέλης Οικονόμου

Πλήκτρα: Έφη Καραβαγγέλη

Τρομπέτα: Κώστας Σαπούνης

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ώρα 20.30

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή 14, Νέος Κόσμος

Τηλ. Κρατήσεων: 2109226975

Εισιτήρια: 13€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr