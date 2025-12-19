Η Ιωάννα Καβρουλάκη τριγυρνά σαν γάτα στο παζάρι με το νέο της τραγούδι «Υπερατλαντικό».

Η Ιωάννα Καβρουλάκη παρουσιάζει το «Υπερατλαντικό», το πιο ταξιδιάρικο τραγούδι της έως σήμερα, με στίχους και μουσική που φέρουν τη σφραγίδα της ίδιας και κινείται ανάμεσα σε ήχους, τόπους και διαθέσεις, σαν γάτα που τρυπώνει ανύποπτα στο παζάρι.

Με ανατολίτικες βάσεις, electro πινελιές και ελεύθερη tango αίσθηση, το κομμάτι είναι φωτεινό, παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα μυστηριακό. Η φωνή της Ιωάννας λειτουργεί σαν οδηγός, σε κουνάει και σε παρασύρει σε μέρη μακρινά, από τους δρόμους της Αβάνας και τα παζάρια των Ιμαλαΐων, μέχρι τις γλώσσες και τους ρυθμούς που δεν ξέρουμε αλλά νιώθουμε.

Το «Υπερατλαντικό» δεν είναι απλώς ένας προορισμός, αλλά μια κατάσταση: ταξίδι, περιπέτεια, φυγή, και χαρά που σε παρασέρνει χωρίς χάρτη. Η Ιωάννα συνεχίζει να ενώνει το παραδοσιακό με το ηλεκτρονικό, δημιουργώντας έναν ήχο που κινείται πέρα από σύνορα και αφήνει ελεύθερη τη φαντασία του ακροατή.

Στίχοι και μουσική: Ιωάννα Καβρουλάκη

Μουσική παραγωγή: Δημήτρης Μπασδάνης

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από visualiser με στίχους στο YouTube και reels που «γράφουν» ήδη στα social media.

Κυκλοφορεί Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο Μαρόκο, στις Ινδίες

Και ως την Αμερική

Απ’ το Νότο στα Ιμαλάια

Στα παζάρια, στο ‘χα πει

Πως θα φτάσω ως εκεί.

Πέρασα από την Αβάνα

Και από το Μεξικό

Κι αν αυτό που λέω τώρα

Σου ακούγεται λιγάκι

Πιο ανατολίτικο

Και αν το ‘χεις απορία

Πώς αλλάζω την πορεία

Και πώς ως εκεί η χάρη μου

Έφτασε

Έχε χάρη που έχω χάρη

Και είμαι γάτα στο παζάρι

Και ένα τζίνι το λυχνάρι

Μου έταξε

Μίλησα γλώσσες που δεν ξέρω

Χόρεψα μόνη με θεούς

Και κάθε δρόμος

Μ’ έφερε και πιο κοντά

Στους αθάνατους θνητούς

Είδα αγάπες να περνούνε

Κι άλλες για πάντα να κρατούν

Είδα χέρια να τραβάνε στη στεριά τους

το κουπί

Και τους νόμους να αγνοούν

Και αν το ‘χεις απορία

Πώς αλλάζω την πορεία

Και πώς ως εκεί η χάρη μου

Έφτασε

Έχε χάρη που έχω χάρη

Και είμαι γάτα στο παζάρι

Και ένα τζίνι το λυχνάρι

Μου έταξε