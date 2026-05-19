Μετά από μια σειρά επιτυχημένων χειμερινών εμφανίσεων που ξεχώρισαν για την ενέργεια και την αυθεντικότητά τους, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος φέρνουν το ανανεωμένο project «Ακομπλεξ-Άριστα» για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων.

Οι κοινές τους παραστάσεις εξελίχθηκαν γρήγορα σε ένα από τα πιο δυνατά live acts της πόλης, ενώ ταξίδεψαν σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, δημιουργώντας ένα πιστό κοινό που ακολουθεί τη μουσική τους διαδρομή.

Αυτό το καλοκαίρι, κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα και ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή της Τεχνόπολης σε μια συναυλία κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, με ανανεωμένο ρεπερτόριο, νέες ενορχηστρώσεις και την ίδια ακατέργαστη, αληθινή ενέργεια που τους χαρακτηρίζει. Το βασικό στοιχείο του project παραμένει αδιαπραγμάτευτο: Μουσική χωρίς φίλτρα.

Δικά τους τραγούδια, αγαπημένες διασκευές, απρόσμενες επιλογές και εναλλαγές ρόλων συνθέτουν ένα πρόγραμμα που κινείται ανάμεσα στη συγκίνηση, τον παλμό και την εκτόνωση.

Στη σκηνή μαζί τους θα βρεθούν ξεχωριστοί guests που σημάδεψαν τα εφηβικά τους χρόνια αλλά και νεότερες φωνές που φέρνουν μια φρέσκια ματιά, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στις γενιές.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος κάνουν το ντεμπούτο τους στην Τεχνόπολη και μας καλούν σε μια βραδιά ελευθερίας, ρυθμού και αυθεντικής επικοινωνίας με το κοινό.

Παρασκευή 5 Ιουνίου

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Εισιτήρια

Προπώληση:

Ορθίων: 13€

Καθήμενων: 15€

Ταμείο:

Ορθίων: 17€

Προπώληση: more.com