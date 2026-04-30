Ένα ακόμα παράξενο live, το τελευταίο για αυτή τη χρονιά, θα λάβει χώρα στο Μακάρι, στα Εξάρχεια, από δύο καλλιτέχνες που θαύμαζαν ο ένας τον άλλον πριν γίνουν φίλοι. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη το ‘19 και από τότε ο Παντελής Κυραμαργιός έγραψε πολλά τραγούδια επηρεασμένος από τον λόγο της Νατάσας Φαίης Κοσμίδου στα θέατρα και σε μικρά βίντεο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει.

Ύστερα εκείνη άκουγε τα τραγούδια του και έφτιαχνε ιστορίες για το πριν και το μετά χωρίς να του το πει. Μέχρι που το καλοκαίρι του ‘24 ο Παντελής έκανε ένα στόρι από την Αμοργό τραγουδώντας δύο χαζά στιχάκια. Αυτά τα στιχάκια βρήκαν τη Νατάσα στην Ικαρία. Τότε έπιασε το μολύβι της και τρεις σελίδες λέξεις απλώθηκαν στο τετράδιο της. Έτσι γεννήθηκε το κοινό τους «Παράξενο τραγούδι» για ένα «παράξενο κορίτσι».

Την Τρίτη 5 Μαΐου θα ακουστούν οι ιστορίες, οι αφηγήσεις, οι μελωδίες και τα ποιήματα που περίμεναν καρτερικά τη σειρά τους σε ένα μουσικοαφηγηματικό παραλήρημα διαρκών μα ξαφνικών συναισθηματικών ανεβοκατεβασμάτων. Ο Θανάσης Μάντζαρης θα είναι μαζί και θα υποδυθεί αρκετούς ρόλους αλλά κυρίως θα παίξει πιάνο για να είναι ταυτόχρονα και ο εαυτός του.

Τρίτη 5 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 21.00

Μακάρι

Ζωοδόχου Πηγής 125, Νεάπολη Εξαρχείων

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2106458958

Τιμή εισόδου: 10 ευρώ με μπύρα ή κρασί