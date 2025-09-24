Ένα παράξενο live, δηλαδή δύο, θα λάβουν χώρα στο Μακάρι, στα Εξάρχεια, τις δύο πρώτες Δευτέρες του Οκτωβρίου από δύο καλλιτέχνες που θαύμαζαν ο ένας τον άλλον πριν γίνουν φίλοι!

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη το ‘19 και από τότε ο Παντελής έγραψε πολλά τραγούδια επηρεασμένος από τον λόγο της Νατάσας στα θέατρα και σε μικρά βίντεο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Ύστερα εκείνη άκουγε τα τραγούδια του και έφτιαχνε ιστορίες για το πριν και το μετά χωρίς να του το πει. Μέχρι που το καλοκαίρι του ‘24 ο Παντελής έκανε ένα στόρι από την Αμοργό τραγουδώντας δύο χαζά στιχάκια. Αυτά τα στιχάκια βρήκαν τη Νατάσα στην Ικαρία. Τότε έπιασε το μολύβι της και τρεις σελίδες λέξεις απλώθηκαν στο τετράδιο της. Έτσι γεννήθηκε το κοινό τους «Παράξενο τραγούδι» για ένα «παράξενο κορίτσι».

Στο “Μακάρι” θα ακουστούν οι ιστορίες, οι αφηγήσεις, οι μελωδίες και τα ποιήματα που περίμεναν καρτερικά τη σειρά τους σε ένα μουσικοαφηγηματικό παραλήρημα διαρκών μα ξαφνικών συναισθηματικών ανεβοκατεβασμάτων. Ο Θανάσης Μάντζαρης θα είναι μαζί και θα υποδυθεί αρκετούς ρόλους αλλά κυρίως θα παίξει πιάνο για να είναι ταυτόχρονα και ο εαυτός του.

Δευτέρα 6 και 13 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Μακάρι

Ζωοδόχου Πηγής 125, Νεάπολη Εξαρχείων

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2106458958

Τιμή εισόδου: 10 ευρώ με μπύρα ή κρασί