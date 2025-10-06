Μετά τη μεγάλη επιτυχία της πρώτης θεατρικής σεζόν στο Θέατρο Ακροπόλ και την καλοκαιρινή περιοδεία που συγκίνησε κοινό και κριτικούς σε όλη την Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι «Η Μητέρα του Σκύλου» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και μουσική – τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη.

Η Υρώ Μανέ ενσαρκώνει τη θρυλική Ραραού, μία από τις πιο δυναμικές και σπαρακτικές ηρωίδες της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Με τον χαρακτηριστικό, σχεδόν παραληρηματικό της λόγο, γεμάτο χιούμορ, πίκρα και τρυφερότητα, η Ραραού αφηγείται τη ζωή της – μια ζωή γεμάτη τραύματα, όνειρα, φαντασιώσεις και στιγμές φωτός.

Από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο έως τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση, η ιστορία της γίνεται ένας καθρέφτης της ίδιας της χώρας μας, μέσα από το παραμορφωτικό αλλά μαγικό φίλτρο της φαντασίας της. Η Ραραού ανεβαίνει στο φαντασιακό της πάλκο με την επιθυμία να λάμψει επιτέλους σαν πραγματική πρωταγωνίστρια, να βρει τη δική της κάθαρση, να ξαναγεννηθεί μέσα από την τέχνη και το όνειρο.

Στη «Μητέρα του Σκύλου», η Ραραού ζωντανεύει αναμνήσεις και πρόσωπα που τη σημάδεψαν. Ένας πολύχρωμος, αεικίνητος θίασος «φαντασμάτων» την περιβάλλει, δημιουργώντας ένα σκηνικό γεμάτο μουσική, κίνηση και εικόνες που ακροβατούν ανάμεσα στο τραγικό και το λυτρωτικό. Το κρυμμένο της τραύμα μεταμορφώνεται σε κάτι φωτεινό, αισιόδοξο, βαθιά ανθρώπινο.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Χαίρομαι που η θεατρική διασκευή φέρει ολοζώντανα τα στοιχεία που κινούνται σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου συναισθήματος και στοχασμού. Χαίρομαι που μέσα στο κείμενο επιβιώνει ο αγώνας ενός ανθρώπου που πέρασε δια πυρός και σιδήρου, ενώ ταυτόχρονα επιβιώνει, με τρόπο υπαινικτικό αλλά σαφή, μια ολόκληρη χώρα και εποχή.

Η Ραραού, όπως την ξαναγέννησαν η Υρώ Μανέ και η Κατερίνα Γιαννάκου στο θεατρικό τους κείμενο και όπως την επαναδιατυπώνουν μουσικά και στιχουργικά τα τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη, βρίσκει επιτέλους τον δρόμο της προς τη σκηνή – όπως πάντα ονειρευόταν. Ερμηνευμένη από την Υρώ, γίνεται ένας ανθισμένος μπαξές γεμάτος τρέλα, ενέργεια, χιούμορ και ζωή.

Στη σκηνή του Ακροπόλ βλέπουμε τη σκηνική εκπλήρωση του ονείρου της: χορεύει, τραγουδά και αφηγείται όλη της τη ζωή πάνω στο πάλκο, συνοδευόμενη από έναν μαγικό περιπλανώμενο θίασο φαντασμάτων. Μαζί τους ταξιδεύουμε ανάμεσα στην αλήθεια και τη φαντασία, στη ζωή και την τέχνη, στο τραύμα και την επούλωση.

Κώστας Γάκης

Συντελεστές

Διασκευή: Υρώ Μανέ – Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης

Μουσική – τραγούδια: Σταμάτης Κραουνάκης

Σκηνικά: Άση Δημητρολοπούλου

Κοστούμια: Χαρά Τσουβαλά

Επιμέλεια κίνησης – χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Φωτογραφίες: Μαντώ Βασίλη

Video promo – Αφίσα: Θωμάς Παλυβός

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου

Βοηθός σκηνογράφου: Χριστίνα Οικονόμου

Βοηθός ενδυματολόγου: Εύα Κουρελιά

Προβολή – Επικοινωνία: Μαρκέλλα Καζαμία

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Υρώ Μανέ

Οργάνωση παραγωγής: Αγνή Μοίρα, Χρυσαντίνα Κούλουμπου

Διανομή

Τη Ραραού ερμηνεύει η Υρώ Μανέ

Πρωταγωνιστούν:

Παναγιώτης Μπουγιούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Τάνια Τρύπη, Γιάννης Βασιλώτος, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Νατάσα – Φαίη Κοσμίδου, Στράτος Νταλαμάγκος, Γιώργης Παρταλίδης, Μαριαλένα Ροζάκη

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου, Γιάννης Αλαγιάννης

Στοιχεία παράστασης

Ημερομηνία πρεμιέρας: Οκτώβριος 2025

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη στις 20:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 17:45 & 21:00

Κυριακή στις 18:00

Θέατρο:

Θέατρο Ακροπόλ

Ιπποκράτους 9–11, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103648303

Τιμές εισιτηρίων: από 15 ευρώ

Προπώληση: more.com