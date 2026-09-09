Η Μαριάνα Κατσιμίχα παρουσιάζει τη νέα επίσημη εκτέλεση του «Για να σε συναντήσω», ενός αγαπημένου τραγουδιού που έχει συνδεθεί ανεξίτηλα με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Με επίκεντρο τον λόγο και την ερμηνεία, η νεαρή τραγουδίστρια προσεγγίζει ένα κομμάτι που εξακολουθεί να συγκινεί περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του.

Από το αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη στη νέα κυκλοφορία

Η Μαριάνα Κατσιμίχα είχε ερμηνεύσει το «Για να σε συναντήσω» στην εκπομπή «#Παρέα» της ΕΡΤ1, στο πλαίσιο μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μνήμη και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Μανώλη Λιδάκη.

Λίγους μήνες αργότερα επιστρέφει στο τραγούδι, αυτήν τη φορά με μια ολοκληρωμένη ηχογράφηση που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music. Η ενορχηστρωτική προσέγγιση συνδυάζει το πιάνο και το βιολί με το μπουζούκι, την ηλεκτρική κιθάρα, το μπάσο και τα τύμπανα, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στην έντεχνη και τη λαϊκή πλευρά του κομματιού.

Η ιστορία του «Για να σε συναντήσω»

Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά με τη φωνή του Μανώλη Λιδάκη στον δίσκο «Υλικό Ονείρων» του 2001 και εξελίχθηκε σε μία από τις χαρακτηριστικότερες ερμηνείες του.

Η μουσική ανήκει στον Κώστα Λειβαδά, και τους στίχους ο ίδιος και ο Τάσος Λειβαδίτης. Ο Κώστας Λειβαδάς έχει εξηγήσει ότι έγραψε το τραγούδι έχοντας ως αφετηρία μια φράση από το ποίημα «Συγχώρα με, αγάπη μου» του Τάσου Λειβαδίτη, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα του ρεφρέν.

Το «Για να σε συναντήσω» μιλά για την αγάπη σαν μια συνάντηση που μοιάζει να έχει προοριστεί πριν ακόμη συμβεί. Η απλότητα της μελωδίας και η αμεσότητα των στίχων το βοήθησαν να ξεπεράσει την εποχή της πρώτης κυκλοφορίας του και να βρει θέση στο ρεπερτόριο πολλών νεότερων ερμηνευτών.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα μετά το «Βαλς των Ονείρων»

Η νέα κυκλοφορία συναντά τη Μαριάνα Κατσιμίχα σε μια περίοδο αυξημένης αναγνωρισιμότητας, μετά τη μεγάλη απήχηση που γνώρισε το «Βαλς των Ονείρων». Αντί να επιχειρεί μια επανάληψη εκείνης της επιτυχίας, η τραγουδίστρια συνεχίζει να επιλέγει υλικό που βασίζεται στη δύναμη του λόγου και στη συναισθηματική ακρίβεια της ερμηνείας.

Με το «Για να σε συναντήσω» δοκιμάζεται σε ένα τραγούδι ήδη βαθιά χαραγμένο στη μνήμη του κοινού, σεβόμενη τον χαρακτήρα του αλλά καταθέτοντας τη δική της, προσωπική ανάγνωση.

Οι συντελεστές της ηχογράφησης

Μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Στίχοι: Τάσος Λειβαδίτης – Κώστας Λειβαδάς

Πιάνο: Νίκος Παπαναστασίου

Βιολί: Χρυσή Τζάβλα

Μπουζούκι: Νίκος Γύρας

Ηλεκτρική κιθάρα: Κώστας Πλατανιάς

Τύμπανα: Ορφέας Σιέρρας

Μπάσο: Χρήστος Ατσάλης

Ηχογράφηση: Κώστας Κυριακίδης

Μίξη: Νίκος Παππάς

Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Καρράς