Η «Μικρή ωδή» είναι το νέο τραγούδι που έρχεται μέσα από το υπό έκδοση βιβλίο της Λένας Παππά, «Ψίθυροι», το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Μετρονόμος.

Το τραγούδι υπογράφει μουσικά ο Γιώργος Αλτής, πάνω σε ποίηση της Λένας Παππά, ενώ την ερμηνεία αναλαμβάνει η Μαριάνα Κατσιμίχα. Πρόκειται για μια μουσική συνάντηση λόγου και μελωδίας, όπου η ποίηση περνά στον χώρο του τραγουδιού χωρίς να χάνει την εσωτερικότητά της.

Οι «Ψίθυροι» θα περιλαμβάνουν και έξι τραγούδια σε ποίηση της Λένας Παππά και μουσική Γιώργου Αλτή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, στα τραγούδια συμμετέχουν ερμηνευτικά οι Πέγκυ Ζάρρου, Μαριάνα Κατσιμίχα, Σταυρούλα Μανωλοπούλου, Σοφία Μέρμηγκα, Ασπασία Στρατηγού, καθώς και ο ίδιος ο συνθέτης.

Η «Μικρή ωδή» λειτουργεί ως ένα από τα πρώτα μουσικά δείγματα αυτής της έκδοσης, φωτίζοντας τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Αλτής προσεγγίζει τον ποιητικό λόγο της Λένας Παππά. Η φωνή της Μαριάνας Κατσιμίχα κινείται σε χαμηλούς, εκφραστικούς τόνους, αφήνοντας χώρο στις λέξεις και στη μελωδία να αναπνεύσουν.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού προαναγγέλλει μια έκδοση που συνδυάζει ποίηση και τραγούδι, δίνοντας στους «Ψιθύρους» μια διπλή διάσταση: τη σιωπηλή ανάγνωση του βιβλίου και την ακρόαση των ποιημάτων μέσα από τη μουσική τους μεταμόρφωση.

Πέρα από την αγάπη δεν υπάρχει τίποτε

μονάχα η ερημιά

δε βρήκα, δε συνάντησα άλλο τίποτε

άξιο να του χαρίσω την ψυχή μου.

Τα χέρια σου

αχ, πλέξε τα χέρια σου

κορόνα πάνω στο κεφάλι μου

τα μάτια σου

κοίταξε με

άναψε την ανατολή στον ουρανό

με τα μάτια σου.

Είσαι ένας καταρράχτης που με συνεπαίρνει

ένας άνεμος γλυκός

που κάνει τις ρίζες του είναι μου να τρέμουν.

Είσαι ένα βαθύ τριαντάφυλλο

που καίει στον κόρφο μου

μια μουσική, που συγκλονίζει

τις μυστικές μου χορδές.

Όπου υπάρχει αγάπη

ανθίζει ένας κήπος

χαμογελάει ένα παιδί.

Κρύψε με

κρύψε με στα όνειρα σου

μες στο ροδόκηπο της χίμαιρας

να μη με βρουν οι ληστές της χαράς

τα βέλη του πόνου

τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς.

Βαθιά φυλάκισε με

στης ζεστής καρδιάς σου την καλοσύνη

κράτησε με σφιχτά πάνω στη ζωή σου.

Πέρα από την αγάπη δεν υπάρχει τίποτε

σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο

μονάχα η ερημιά.