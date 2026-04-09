Μαριάνα, Στέφανος και Λάμπρος. Τρεις νέες φωνές πολλά υποσχόμενες για μία και μοναδική βραδιά στο Σταυρό του Νότου Club.

Θα ακουστούν τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, αλλά και αγαπημένες τους επιλογές με την συνοδεία μιας εξαιρετικής μπάντας.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα με την επιτυχία της «Το βαλς των ονείρων», αλλά και άλλα σπουδαία τραγούδια της δισκογραφικής της πορείας, θα μας γεμίσει έντονα συναισθήματα με την χαρακτηριστική μελωδική χροιά της.

Ο Στέφανος Αθανασίου, με το καινούριο τραγούδι του «Μαύρο πουκάμισο» – ντουέτο με την Μαριάνα, θα μας χαρίσει εικόνες και μελωδίες που θα αγγίξουν την ψυχή μας, με την αισθαντική φωνή, αλλά και το τραγουδοποιητικό του ταλέντο.

Ο Λάμπρος Βασιλείου με την βαθιά και λαϊκή φωνή του θα μας ταξιδέψει σε εποχές που το τραγούδι μιλούσε στις ψυχές των ανθρώπων, ερμηνεύοντας τραγούδια από τον τελευταίο δίσκο του «Οι άνθρωποι μέσα μου» και όχι μόνο.

Δεν θα είναι μόνοι τους όμως.

Καλεσμένες τους θα είναι η Παγώνα Αθανασίου και η Μαρία Αλαμανή.

Η Παγώνα Αθανασίου, μια από τις σπουδαιότερες παραδοσιακές φωνές μας, θα ανέβει για πρώτη φόρα στη σκηνή του Σταυρού. Όνομα βαρύ σαν ιστορία, έγραψε με την φωνή της, χρυσές σελίδες στο δημοτικό Ελληνικό τραγούδι.

Η Μαρία Αλαμανή, μια σπουδαία νέα ανερχόμενη φωνή, θα μας μαγέψει με την καθηλωτική φωνή της.

Το βράδυ της 28ης Απριλίου θα είμαστε στον Σταυρό του Νότου club για μια μουσική παράσταση γεμάτη συγκίνηση, αμεσότητα και παράδοση.

Μουσικοί

Πέτρος Κουμπιός: Μπουζούκι, Λαούτο

Ηλίας Μαρκαντώνης: Κλαρίνο, Ούτι

Βασίλης Κατσούλης: Βιολί

Μάρω Παναγή: Κρουστά

Αλέξανδρος Μαούτσος: Κιθάρα

Τρίτη 28 Απριλίου

ώρα 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37 – Νέος Κόσμος

210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com