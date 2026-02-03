Ο Στέφανος Αθανασίου και η Μαριάνα Κατσιμίχα συναντιούνται στο νέο τους τραγούδι «Μαύρο Πουκάμισο», μια ατμοσφαιρική μπαλάντα που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες.

Το τραγούδι γεννήθηκε από μια αυθόρμητη καλλιτεχνική στιγμή στην Τήλο και εξελίχθηκε σε ένα ντουέτο, στο οποίο οι δύο ερμηνευτές αναδεικνύουν τη χημεία και την κοινή τους αισθητική.

Οι στίχοι του Χάρη Γλεντζή συναντούν την ευαίσθητη μουσική γραφή του Πέτρου Κουμπιού, ενώ η Μαριάνα και ο Στέφανος μοιράζονται έναν κοινό συναισθηματικό τόπο, αφήνοντας το τραγούδι να ξεδιπλωθεί μέσα από τις φωνές τους, με μέτρο, εσωτερικότητα και διακριτική ένταση.

Το «Μαύρο Πουκάμισο» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μουσική / Ενορχήστρωση: Πέτρος Κουμπιός

Στίχοι: Χάρης Γλεντζής

Ηχογράφηση, μίξη: Γιώργος Χριστοδουλάκος

Παραγωγή: Πέτρος Κουμπιός, Χάρης Γλεντζής, Στέφανος Αθανασίου

Φωτογράφιση, video clip: Γιώργος Σπανός

Συμμετείχαν οι μουσικοί:

Ακουστική κιθάρα, μπάσο: Γιώργος Χριστοδουλάκος

Μπουζούκι: Πέτρος Κουμπιός

Κρουστά: Μιχαέλα Αρχοντή

Ακορντεόν: Κωνσταντίνος Μιχαλάκης

Στη θύμηση σου περπατώ

Ένα τοπίο βροχερό

Βήματα πάλι μουδιασμένα

Αγέρας ήσουν δυνατός

Μέσα μου άγριος καιρός

Που ξεριζώνει την αλήθεια και το ψέμα

Μαύρο πουκάμισο φορώ

Μέσα στη νύχτα να κρυφτώ

Απ’ το Θεό κι εσένα

Απ’ το Θεό κι εμένα

Πως άντεξες να ξεχαστώ

Το σπίτι σου να βρω κλειστό

Και τη σιωπή σου κλειδωμένη

Με γέλασες με μια ματιά

Δε γέλασα καμιά φορά

Άδεια η στεριά σου και η θάλασσα σου ξένη

Μαύρο πουκάμισο φορώ

Μέσα στη νύχτα να κρυφτώ

Απ’ το Θεό κι εσένα

Απ’ το Θεό κι εμένα