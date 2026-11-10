Μια συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια που ένωσαν διαφορετικές γενιές και έγιναν κοινός κώδικας επικοινωνίας έρχεται στο Christmas Theater, με τίτλο «Τα μεγάλα ρεφρέν» και τον Οδυσσέα Ιωάννου στα κείμενα και την παρουσίαση.

Στη σκηνή θα συναντηθούν ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Νατάσσα Μποφίλιου, η Γιώτα Νέγκα, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Δημήτρης Μπακούλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με καλλιτεχνική διεύθυνση παραγωγής του Μιχάλη Κουμπιού.

Η ιδέα της βραδιάς βασίζεται στα αγαπημένα τραγούδια των οποίων τα ρεφρέν λειτούργησαν και εξακολουθούν να λειτουργούν ως κοινός τόπος για ανθρώπους με διαφορετικές εμπειρίες, απόψεις και διαδρομές. Τραγούδια που ακούστηκαν σε συναυλίες, παρέες, στιγμές χαράς και συγκίνησης και κατάφεραν να μετατρέψουν την ατομική εμπειρία σε συλλογική.

Όπως είχε πει ο Οδυσσέας Ιωάννου στις 4 Νοεμβρίου 2023, με αφορμή το διήμερο αφιέρωμα στη στιχουργική του πορεία στο Christmas Theater: «Το μοναδικό σημείο που ενωθήκαμε οι Έλληνες ήταν στα μεγάλα ρεφρέν».

Η συναυλία δεν φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εγκυκλοπαιδική αναδρομή στο ελληνικό τραγούδι, αλλά ως μια διαδρομή μέσα από αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς μέχρι το σήμερα.

Οι μουσικοί και οι συντελεστές

Ανδρέας Αποστόλου: πλήκτρα, ενορχηστρώσεις

Απόστολος Βαλαρούτσος: κιθάρες

Πέτρος Βαρθακούρης: μπάσο

Μάνος Γρυσμπολάκης: ακορντεόν

Απόστολος Μόσιος: κιθάρες

Θύμιος Παπαδόπουλος: πνευστά

Γιάννης Σταματογιάννης: μπουζούκι

Γρηγόρης Συντρίδης: τύμπανα και κρουστά

Αντώνης Ζαχόπουλος: F.O.H.

Γιώργος Γιαννίκος, Χρήστος Καπογιάννης: τεχνικοί ήχου

Στέλιος Μαραγκός: σχεδιασμός φωτισμών

Ανδρέας Κουρελάς: post-production

Γιάννης Μιχαλόπουλος: τεχνική διεύθυνση

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30 Christmas Theater

Λεωφόρος Βεΐκου 137, Γαλάτσι Τιμές εισιτηρίων: 20€ – 60€ Προπώληση: more.com