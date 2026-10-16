Ο Γιάννης Διονυσίου παρουσιάζει το «Είν’ η ζωή μας όλη», ένα νέο τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Δημητρίου και στίχους του Μιλτιάδη Μιλτιάδους, που κυκλοφορεί από το Ogdoo Music. Στο επίκεντρό του βρίσκεται η αποξένωση των ανθρώπων σε μια καθημερινότητα όπου οι έγνοιες και το χρήμα μοιάζουν να αφήνουν ολοένα λιγότερο χώρο στην αγάπη.

Οι στίχοι μιλούν για μια εποχή όπου η ανασφάλεια δεν βαραίνει μόνο τον καθένα ξεχωριστά, αλλά αλλάζει και τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στους άλλους. Το πορτοφόλι γίνεται μέτρο των πραγμάτων, οι σχέσεις ψυχραίνουν και η επαναλαμβανόμενη φράση «Είν’ η ζωή μας όλη» ακούγεται περισσότερο σαν πικρή διαπίστωση παρά σαν απάντηση.

Λαϊκά όργανα για ένα σημερινό θέμα

Τη μουσική, την ενορχήστρωση και την παραγωγή υπογράφει ο Γιώργος Δημητρίου, ο οποίος παίζει μπουζούκι και μπαγλαμά. Συμμετέχουν ακόμη ο Παντελής Ιωνάς στην κιθάρα, ο Νικόλας Τρύφωνος στο κοντραμπάσο και ο Μιχάλης Καρακατσάνης στο ακορντεόν. Την επιμέλεια παραγωγής ανέλαβε ο Ευθύβουλος Θεοχάρους.

Με τη φωνή του Διονυσίου, το «Είν’ η ζωή μας όλη» μεταφέρει έναν κοινωνικό προβληματισμό μέσα από τη γλώσσα του λαϊκού τραγουδιού: πόσα αφήνουμε να χαθούν από την ανθρώπινη επαφή όσο προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της εποχής;

Ήρθαν τα χρόνια που ‘λέγε

Ο Στέλιος στο τραγούδι

Δύσκολα έγνοιες καταχνιά

Μες τις καρδιές μας ερημιά

Ειν’ η ζωή μας όλη

Οι άνθρωποι ξεφτίσανε

Αλλά κι η φύση όλη

Κυρίαρχο μέσα στη ζωή

Είναι το πορτοφόλι

Ειν’ η ζωή μας όλη

Άδειασαν οι καλές καρδιές

Κι έχουμε γίνει όλοι

Σίδερο σαν τις μηχανές

Χωρίς αγάπη και χαρές

Ειν’ η ζωή μας όλη