Κυκλοφορεί η νέα συλλογή τραγουδιών με τίτλο «Λακούβα», μετά την κυκλοφορία του single «Ο παλιός ο δρόμος».

Το album περιέχει έντεκα τραγούδια σε στίχους και μουσική του Γιάννη Παπαγεωργίου για τη φωνή του Γιάννη Διονυσίου.

Ο Γιάννης Διονυσίου, ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, ξεχωρίζει για το σπάνιο ταλέντο του. Απαριθμεί ήδη πολλές και σημαντικές συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες και ο ίδιος «κατακτά» τη σκηνή και σέβεται το κοινό του, χαρίζοντάς του μοναδικές μουσικές παραστάσεις.

Ο Γιάννης Παπαγεωργίου έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του μέσα από την ήδη υπάρχουσα δισκογραφία του, τόσο ως συνθέτης, στιχουργός και ενορχηστρωτής των τραγουδιών του, όσο και ως τραγουδιστής με έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο ερμηνείας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της γενιάς του έχοντας αφήσει το δικό του ιδιαίτερο στίγμα.

Οι δύο καλλιτέχνες, μετά από αρκετά χρόνια φιλίας και ξεχωριστής μουσικής πορείας συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά, ενώ ταυτόχρονα θα ξαναβρεθούν μαζί στη σκηνή, τον ερχόμενο χειμώνα, για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, αλλά και αγαπημένες τους επιλογές από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

«Ο δίσκος αυτός είναι η αντανάκλαση μιας φιλίας που κρατάει δεκαπέντε χρόνια. Έντεκα τραγούδια που έγραψα για τη φωνή του Γιάννη. Χωράνε μέσα τους τα γλέντια, τις παρέες, τους προβληματισμούς, τις χαρές και τις αναποδιές μας. Τις λακούβες μέσα στις οποίες πέσαμε και πάλι ορθοποδήσαμε.»

ΓΠ

«Τα τραγούδια της «Λακούβας» αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, μια πολυετή φιλία, καλλιτεχνική αναζήτηση και προβληματισμούς που μοιραζόμαστε με τον Γιάννη. Σ’ ευχαριστώ γι’ αυτό το δώρο!»

ΓΔ

Παίζουν οι μουσικοί (αλφαβητικά):

Φώτης Βεργόπουλος – μπουζούκι

Σωκράτης Βότσκος – duduk

Περικλής Βραχνός – βιολί, ηχητικά εφέ

Γιώργος Γεωργόπουλος – μπουζούκι, μπαγλαμάς

Κώστας Ιακώβου – μπουζούκι

Αθηνόδωρος Καρκαφίρης – φωνητικά, ακουστική κιθάρα

Γιάννης Κονταράτος – βιολί

Μιχάλης Κωτσόγιαννης – φωνητικά

Ναταλία Λαμπαδάκη – φωνητικά

Κωνσταντίνος Μιχαλάκης – ακορντεόν

Γιώργος Νικόπουλος – ακουστική κιθάρα

Γιάννης Παπαγεωργίου – ακουστική κιθάρα, ηλεκτρική κιθάρα, τζουράς

Άγης Παπαπαναγιώτου – κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο

Στρατής Σκουρκέας – κρουστά

Δέσποινα Σπανού – βιολοντσέλο

Ασπασία Στρατηγού – φωνητικά

Θανάσης Τσακιράκης – τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς – πιάνο, πλήκτρα

Γιώργος Χατζηπιερής – φωνητικά

Ηχοληψία, μίξη: Γιάννης Ταβουλάρης

Mastering: Δημήτρης Σίντος

Σχεδιασμός εξωφύλλου, γραφιστική επιμέλεια: Παναγιώτης Ανδριανός

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την digitalminds

Σύντομα θα κυκλοφορήσει σε μορφή βινυλίου από τη Melodica Art Productions.