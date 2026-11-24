Μετά την πρώτη παρουσίαση του «Χωρίς Φτερά», ο Papazó επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus για μια δεύτερη εμφάνιση. Το μουσικό του πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, αποκτά νέα ημερομηνία, διατηρώντας τη συνάντηση διαφορετικών ειδών και τη συμμετοχή της Άρτεμης Κυριακοπούλου.

Η ιδέα πίσω από το «Χωρίς Φτερά» είναι να μην περιοριστεί η μουσική σε μία μόνο κατηγορία. Pop, rock, έντεχνο, παραδοσιακά στοιχεία και rap συνυπάρχουν με διασκευές, προσωπικά τραγούδια όπως τα «Ατελιέ», «Τα αγόρια δεν κλαίνε» και «Διακοπές στη σελήνη», αλλά και ακυκλοφόρητο υλικό.

Γιατρός, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Papazó έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τις διασκευές που μοιραζόταν από το μπαλκόνι του, πριν περάσει σε ζωντανές εμφανίσεις και δικές του κυκλοφορίες. η νέα εμφάνιση αποτελεί τη συνέχεια εκείνης της σκηνικής πρότασης.

Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Μάριος Καραμπότης.

Παίζουν οι Πέτρος Σπιθουράκης (κιθάρα), Κώστας Χριστοδούλου (τύμπανα), Μίνως Πετσετάκης (μπάσο), Ερωφίλη Παναγιωταρέα (φωνητικά, φλάουτο) και Λυδία Παναγιωταρέα (βιολοντσέλο). Την επιμέλεια ήχου έχει ο Πάνος Παπακαλούσης και τη σκηνογραφία η Ιουλία Μετζιδάκη.

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00 (σύμφωνα με την προπώληση)

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9226975

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com