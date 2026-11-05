Ο Papazó παρουσιάζει το νέο του project «Χωρίς Φτερά» στον Σταυρό του Νότου Plus.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από το μπαλκόνι του σπιτιού του, μέσα από διασκευές που σταδιακά οδήγησαν σε live εμφανίσεις και συνεργασίες.

Με το νέο αυτό project, ο Papazó επιχειρεί να ενώσει τις διαφορετικές πλευρές της μουσικής του μέσα από διαδρομές ανάμεσα στην pop, το έντεχνο, το rock, την παράδοση και το rap.

Στο πρόγραμμα θα συναντηθούν νέες διασκευές με προσωπικά του τραγούδια όπως τα «ατελιέ», «τα αγόρια δεν κλαίνε» και «διακοπές στη σελήνη», αλλά και νέο ακυκλοφόρητο προσωπικό υλικό.

Γιατρός και μουσικός, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Papazó κινείται καθημερινά ανάμεσα σε δύο κόσμους που μοιάζουν διαφορετικοί, αλλά απαιτούν ακρίβεια, ένστικτο και προσαρμογή στο απρόβλεπτο.

Το «Χωρίς Φτερά» γεννιέται ακριβώς από αυτή την ανάγκη: να μη χρειάζεται να διαλέξει κανείς ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές του, να μη χωρέσει σε μία μόνο ταμπέλα και να συνεχίζει να προχωρά ακόμη κι όταν δεν υπάρχει τίποτα που να τον κρατά στον αέρα.

Μετά το «Μπαλκόνι» και την «Αν-ισορροπία», ο Papazó παρουσιάζει το νέο του μουσικό αποτύπωμα στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Στην παράσταση συμμετέχει η Άρτεμις Κυριακοπούλου.

Τον Papazó συνοδεύουν:

Μάριος Καραμπότης – μουσική επιμέλεια

Πέτρος Σπιθουράκης – κιθάρα

Κώστας Χριστοδούλου – τύμπανα

Μίνως Πετσετάκης – μπάσο

Ερωφίλη Παναγιωταρέα – φωνητικά, φλάουτο

Λυδία Παναγιωταρέα – βιολοντσέλο

Επιμέλεια ήχου: Πάνος Παπακαλούσης

Φωτογραφία: Νάσια Στουραΐτη

Management – Οργάνωση παραγωγής: Νίκος Τσαούσης

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης : 20.30



Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος



Εισιτήριο Ορθίων: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com