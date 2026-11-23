Στις 7 Μαΐου 2001, οι R.E.M. βρέθηκαν σε ένα studio του Παρισιού για να παρουσιάσουν ζωντανά τραγούδια από τον καινούργιο τους δίσκο, αλλά και αγαπημένες στιγμές της προηγούμενης πορείας τους. Εκείνη η εμφάνιση, που ηχογραφήθηκε για το γαλλικό Radio France, έμελλε να παραμείνει για 25 χρόνια χωρίς ολοκληρωμένη επίσημη κυκλοφορία. Μέχρι σήμερα!

Με αφορμή την 25η επέτειο του «Reveal», οι R.E.M. κυκλοφόρησαν στις 20 Νοεμβρίου 2026 μια εμπλουτισμένη έκδοση του δίσκου, με σημαντικότερο πρόσθετο υλικό το «The Black Sessions Revealed», μια πλήρη συναυλιακή ηχογράφηση 17 τραγουδιών από εκείνη τη βραδιά στο Παρίσι.

Η νέα έκδοση, που κυκλοφορεί από την Craft Recordings, προσφέρει μια ενδιαφέρουσα ματιά σε μια περίοδο αλλαγών για το αμερικανικό συγκρότημα. Οι R.E.M. είχαν ήδη αποχαιρετήσει τον ντράμερ Bill Berry και προσπαθούσαν να διαμορφώσουν τη νέα τους μουσική ταυτότητα ως τρίο, χωρίς να εγκαταλείπουν τα στοιχεία που τους είχαν καθιερώσει.

Το «Reveal» και η επιστροφή σε πιο φωτεινά μουσικά τοπία

Όταν κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2001, το Reveal ήταν το δωδέκατο studio album των R.E.M. και το δεύτερο μετά την αποχώρηση του Bill Berry.

Ο προηγούμενος δίσκος τους, Up του 1998, είχε σηματοδοτήσει μια περίοδο πειραματισμών, με πιο έντονη χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων και διαφορετικές προσεγγίσεις στις ενορχηστρώσεις. Το Reveal διατήρησε μέρος αυτής της αναζήτησης, αλλά παρουσίασε έναν πιο μελωδικό και συχνά φωτεινό χαρακτήρα, με τραγούδια όπως τα «Imitation of Life», «All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star)» και «I’ll Take the Rain».

Η ατμόσφαιρα του album συνδέθηκε έντονα με το καλοκαίρι, τη νοσταλγία και τη συναισθηματική αμφιθυμία. Αυτή η ταυτότητα, ωστόσο, δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου εξαρχής σχεδιασμένου μουσικού προσανατολισμού.

Ο μπασίστας Mike Mills, στις νέες σημειώσεις που συνοδεύουν την επετειακή έκδοση, θυμάται ότι το συγκρότημα δεν είχε σκοπό να δημιουργήσει έναν ευχάριστο καλοκαιρινό δίσκο. Αυτός ο χαρακτήρας προέκυψε μέσα από τη διαδικασία της ηχογράφησης. Ο ίδιος χαρακτηρίζει μάλιστα το Reveal ως τον πιο υποτιμημένο δίσκο των R.E.M., επισημαίνοντας ότι πέρα από τις συνθέσεις και τις ερμηνείες, έχει καταφέρει να διατηρήσει μια ενιαία αίσθηση από την αρχή μέχρι το τέλος του.

Για τον Mills, εκείνη η εποχή σηματοδοτούσε και μια προσωπική ανακούφιση. Μετά την αποχώρηση του Berry και τη δύσκολη δημιουργία του Up, τα μέλη του συγκροτήματος είχαν αρχίσει να βρίσκουν ξανά την ισορροπία τους.

Μια σπάνια συνάντηση των παλιών R.E.M. με τους καινούργιους

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της νέας κυκλοφορίας συγκεντρώνει η εμφάνιση στο Παρίσι, που ηχογραφήθηκε μόλις λίγες ημέρες πριν κυκλοφορήσει αρχικά το Reveal.

Οι R.E.M. δεν είχαν πραγματοποιήσει κανονική περιοδεία για εκείνον τον δίσκο, περιοριζόμενοι σε επιλεγμένες προωθητικές εμφανίσεις. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη ηχογράφηση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα, καθώς αποτυπώνει το συγκρότημα τη στιγμή που το καινούργιο υλικό του συναντούσε για πρώτη φορά το κοινό.

Στη σκηνή, δίπλα στους Michael Stipe, Peter Buck και Mike Mills, βρέθηκαν ο κιθαρίστας Scott McCaughey, ο μουσικός Ken Stringfellow στα πλήκτρα και ο ντράμερ Joey Waronker.

Το πρόγραμμα δεν περιορίστηκε στα τραγούδια του νέου album. Οι R.E.M. επέλεξαν να συνδυάσουν το τότε πρόσφατο υλικό με συνθέσεις από διαφορετικές περιόδους της καριέρας τους.

Έτσι, το «Imitation of Life» και το «All the Way to Reno» συνυπάρχουν με το «Daysleeper», το «Electrolite» και το «Walk Unafraid», ενώ δεν λείπουν εμβληματικά τραγούδια όπως το «Losing My Religion», το «The One I Love» και το «Man on the Moon».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του «So. Central Rain (I’m Sorry)», από το μακρινό Reckoning του 1984, όπως και του εκρηκτικού «It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)», που ολοκληρώνει τη συναυλία.

Η επιλογή αυτών των τραγουδιών επιτρέπει στον ακροατή να ακολουθήσει σχεδόν δύο δεκαετίες μουσικής εξέλιξης μέσα από μία και μόνο εμφάνιση, σε μια περίοδο κατά την οποία οι R.E.M. δεν προσπαθούσαν να αναπαράγουν απλώς το παρελθόν τους, αλλά να βρουν τη συνέχεια της δημιουργικής τους διαδρομής.

Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει και σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό

Το Reveal (25th Anniversary Edition) κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή και σε πολυτελή έκδοση με δύο CD και ένα Blu-ray.

Το πρώτο CD περιλαμβάνει τα δώδεκα τραγούδια του αρχικού album, ενώ το δεύτερο φιλοξενεί ολόκληρη την παρισινή συναυλία.

Το Blu-ray προσφέρει το Reveal σε ήχο υψηλής ανάλυσης και πολυκάναλη μίξη 5.1 surround. Περιλαμβάνει επίσης τα τρία επίσημα music videos των «Imitation of Life», «All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star)» και «I’ll Take the Rain», καθώς και το αρχικό ηλεκτρονικό υλικό παρουσίασης του album.

Η συλλεκτική συσκευασία συνοδεύεται από βιβλίο 32 σελίδων, με αρχειακές φωτογραφίες και νέο κείμενο της δημοσιογράφου Birgit Fuss, στο οποίο περιλαμβάνονται αναμνήσεις και σκέψεις των Stipe, Buck και Mills.

Για όσους ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη συναυλία, το «The Black Sessions Revealed» κυκλοφορεί και αυτόνομα σε διπλό βινύλιο 180 γραμμαρίων. Το επίσημο κατάστημα των R.E.M. διαθέτει επίσης ειδικές χρωματιστές εκδόσεις, με το συναυλιακό υλικό σε neon pink βινύλιο και το αρχικό Reveal σε neon orange.

Τα 17 τραγούδια του «The Black Sessions Revealed»

Imitation of Life The Great Beyond What’s the Frequency, Kenneth? All the Way to Reno (You’re Gonna Be a Star) Daysleeper I’ve Been High Electrolite The Lifting At My Most Beautiful I’ll Take the Rain The One I Love She Just Wants to Be Walk Unafraid Losing My Religion Man on the Moon So. Central Rain (I’m Sorry) It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)

Η νέα έκδοση του Reveal δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επετειακή επανακυκλοφορία. Το ανέκδοτο συναυλιακό υλικό επιτρέπει να ακούσουμε τους R.E.M. σε μια στιγμή που η μουσική τους ταυτότητα είχε ήδη αλλάξει σημαντικά, αλλά η δημιουργική τους περιπέτεια βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη.

Και ίσως αυτή να είναι η μεγαλύτερη αξία της ηχογράφησης από το Παρίσι: δεν αποτυπώνει ένα συγκρότημα που αναπολεί τις επιτυχίες του, αλλά τρεις μουσικούς που, έχοντας αφήσει πίσω μια δύσκολη μεταβατική περίοδο, προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τι άλλο μπορούσαν να δημιουργήσουν μαζί.

Το Reveal (25th Anniversary Edition) και το The Black Sessions Revealed κυκλοφόρησαν στις 20 Νοεμβρίου 2026 από την Craft Recordings.