Ένα τραγούδι που οι θαυμαστές της περίμεναν εδώ και τέσσερα χρόνια βρήκε επιτέλους τον δρόμο προς τη δισκογραφία. Η beabadoobee κυκλοφόρησε το «No Punctuation», μια τρυφερή, κιθαριστική σύνθεση που σηματοδοτεί την αρχή ενός απροσδόκητου νέου κεφαλαίου στην καριέρα της. Και μαζί με το τραγούδι ήρθε μια ανακοίνωση που κανείς δεν περίμενε τόσο σύντομα: ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ!

Η 26χρονη τραγουδοποιός, κατά κόσμον Beatrice Laus, είχε μοιραστεί μικρά αποσπάσματα του «No Punctuation» με το κοινό της ήδη από το 2022. Το τραγούδι απέκτησε σταδιακά ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους θαυμαστές της, παρότι δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα.

Η αναμονή ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026, όταν το «No Punctuation» έγινε διαθέσιμο ως το πρώτο single του επόμενου άλμπουμ της, με τίτλο «Bananas 4 Cats».

Μόλις ένα βράδυ νωρίτερα, στις 18 Νοεμβρίου, η beabadoobee είχε δώσει μια πρώτη γεύση από το τραγούδι κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην O2 Arena του Λονδίνου, αποκαλύπτοντας στο κοινό ότι η επίσημη κυκλοφορία του ήταν πλέον πολύ κοντά.

Μουσικά, το «No Punctuation» επιστρέφει στη μελωδική και πιο εσωστρεφή πλευρά της δημιουργού. Η ακουστική κιθάρα έχει κεντρικό ρόλο, ενώ η διακριτική παραγωγή και η απαλή ερμηνεία της αφήνουν χώρο σε μια εξομολόγηση για την αγάπη και την αίσθηση πως ένας άνθρωπος μπορεί να γίνει το καταφύγιό σου.

Ο τίτλος, που σημαίνει «Χωρίς σημεία στίξης», ταιριάζει με τον τρόπο που κυλά η αφήγηση: σαν μια σκέψη που ξεκινά αυθόρμητα και συνεχίζεται χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει ή να οργανωθεί σε προσεκτικά διατυπωμένες προτάσεις.

Το καινούργιο τραγούδι αποτελεί και μια αισθητή αλλαγή σε σχέση με το «Pylon», τον δίσκο που η beabadoobee κυκλοφόρησε μόλις τον Σεπτέμβριο. Εκείνη η δουλειά είχε έναν περισσότερο ηλεκτρικό και δυναμικό alternative rock χαρακτήρα, με σημαντικές συνεργασίες και επιρροές από τη μουσική των 90s.

Στο νέο της άλμπουμ, αντίθετα, η δημιουργός επιστρέφει στο σπίτι και μάλιστα κυριολεκτικά.

Το «Bananas 4 Cats» γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στο σπίτι της στο ανατολικό Λονδίνο, με τη βοήθεια του φίλου και συνεργάτη της Luca Caruso και με συντροφιά τις δύο γάτες της, την Kimchi και τη Miso.

Η ίδια αποκάλυψε ότι, επιστρέφοντας από τη δημιουργία του «Pylon», αισθάνθηκε ξανά την ανάγκη να γράψει μουσική. Χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, άρχισαν να προκύπτουν νέα τραγούδια, τα οποία τελικά σχημάτισαν έναν ολόκληρο δίσκο.

Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει 14 συνθέσεις και αναμένεται να παρουσιάσει μια πιο οικεία, παιχνιδιάρικη και προσωπική πλευρά της μουσικής της, σε αντίθεση με την ένταση και την εξωστρέφεια του προηγούμενου άλμπουμ.

Το «Bananas 4 Cats» θα κυκλοφορήσει στις 19 Φεβρουαρίου 2027, από τις Dirty Hit και Interscope Records, αποτελώντας το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της beabadoobee.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για την καλλιτέχνιδα. Το «Pylon» έγινε το δεύτερο συνεχόμενο άλμπουμ της που κατέκτησε την κορυφή του βρετανικού chart, μετά το «This Is How Tomorrow Moves» του 2024.

Προς το παρόν, το «No Punctuation» μάς δίνει την πρώτη γεύση από αυτό το επόμενο δισκογραφικό ταξίδι. Και θυμίζει ότι ορισμένα τραγούδια μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να φτάσουν στην επίσημη κυκλοφορία τους, ακόμη κι όταν το κοινό τα έχει αγαπήσει από πολύ νωρίτερα…