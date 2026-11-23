Μια νέα ανάγνωση του τραγουδιού “Μάλιστα κύριε” μας παρουσιάζει ο τραγουδοποιός Αδριανός Νόνης.

Η διασκευή αυτή, όπως αναφέρει ο ίδιος, έρχεται να φωτίσει μια άλλη πτυχή της μουσικής του λαϊκού μας συνθέτη και να αναδείξει την ευελιξία των μελωδιών του.

Ερμηνεία: Αδριανός Νόνης

Μουσική: Γιώργος Ζαμπέτας

Στίχοι: Αλέκος Καγιάντας

Διασκευή/ Ενορχήστρωση: Αδριανός Νόνης

Κιθάρες,μπάσο,πλήκτρα, programming: Αδριανός Νόνης

Θέλω την καρδιά να σφίξω

πέτρα πίσω μου να ρίξω

και να φύγω

μάλιστα κύριε

μάλιστα κύριε

Mες στο χρόνο να περάσω

κι αν μπορέσω να ξεχάσω

λίγο λίγο

μάλιστα κύριε

μάλιστα κύριε

Μα τις νυχτιές σαν συλλογιέμαι

τα μάτια της τα μενεξιά

φοβάμαι και αναρωτιέμαι

πως θα σ’ αντέξω μοναξιά

μάλιστα κύριε

μάλιστα κύριε

Θέλω μια στιγμή να φτάσει

που ότι με κρατάει να σπάσει

να ξεφύγω

μάλιστα κύριε

μάλιστα κύριε

Όλα να τα λησμονήσω

και σε μια γωνιά να σβήσω

λίγο λίγο

μάλιστα κύριε

μάλιστα κύριε