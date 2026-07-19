Οι Locomondo επιστρέφουν με το «Ο Πενηντάρης», δίνοντας νέα ζωή σε ένα από τα πιο εύθυμα και διαχρονικά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Ζαμπέτας και τους στίχους ο Ναπολέων Ελευθερίου.

Με τη φράση «μεγαλώνουμε παρέα», οι Locomondo συνόδευσαν την κυκλοφορία, επιλέγοντας ένα τραγούδι που αντιμετωπίζει το πέρασμα του χρόνου όχι με φόβο ή μελαγχολία, αλλά με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και διάθεση για ζωή.

Ο πενηντάρης ως «νέος της εποχής»

Το τραγούδι γράφτηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αμφισβητούσε με χιουμοριστικό τρόπο την εικόνα που συνόδευε μέχρι τότε έναν άνδρα όταν έφτανε τα πενήντα.

Στην «παλιά εποχή», όπως λένε οι στίχοι, τα πενήντα θεωρούνταν σχεδόν η αρχή των γηρατειών. Ο ήρωας του τραγουδιού, όμως, αρνείται να αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο. Έχει εμπειρία, αυτοπεποίθηση, ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να διασκεδάζει σαν πολύ νεότερος. Το ρεφρέν συμπυκνώνει ολόκληρη τη φιλοσοφία του τραγουδιού: ο πενηντάρης δεν είναι κάποιος που αποσύρεται από τη ζωή, αλλά ένας «νέος της εποχής».

Το «Ο Πενηντάρης» ακούστηκε στην ταινία «Εφοπλιστής με το ζόρι» του 1971, με τον Γιώργο Ζαμπέτα να ερμηνεύει τη σύνθεσή του. Πέρασε στη δισκογραφία στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και εξελίχθηκε σε ένα από τα χαρακτηριστικά χιουμοριστικά τραγούδια του.

Ένα τραγούδι που μοιάζει ακόμη πιο επίκαιρο

Περισσότερο από μισό αιώνα αργότερα, οι στίχοι ακούγονται ίσως ακόμη πιο φυσικοί. Η εικόνα της μέσης ηλικίας έχει αλλάξει, τα όρια ανάμεσα στις ηλικιακές περιόδους έχουν μετακινηθεί και τα πενήντα δεν θεωρούνται πλέον η στιγμή κατά την οποία κάποιος πρέπει να αποσυρθεί από τη διασκέδαση, τον έρωτα ή τις νέες εμπειρίες.

Οι Locomondo δεν χρειάζεται, επομένως, να αλλάξουν τη βασική ιδέα του τραγουδιού για να τη φέρουν στο σήμερα. Το μήνυμά του έχει σχεδόν προλάβει την εποχή μας: τα χρόνια μπορεί να περνούν, αλλά η διάθεση για ζωή δεν ακολουθεί υποχρεωτικά τον αριθμό της ηλικίας στην ταυτότητα μας.

Η επιλογή τους ταιριάζει και με το κοινό που έχει μεγαλώσει μαζί τους. Στις συναυλίες τους συναντιούνται πλέον διαφορετικές γενιές, άνθρωποι που τους άκουσαν στα πρώτα τους βήματα, νεότεροι ακροατές, αλλά και οικογένειες με παιδιά.

Η φράση «μεγαλώνουμε παρέα» αποκτά έτσι διπλή σημασία. Αναφέρεται τόσο στους ίδιους τους Locomondo όσο και σε ένα κοινό που εξακολουθεί να χορεύει με τα τραγούδια τους, παρά τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει.

Από τη σκηνή στην επίσημη κυκλοφορία

Πριν κυκλοφορήσει επίσημα, η νέα εκτέλεση του «Πενηντάρη» είχε ήδη παρουσιαστεί ζωντανά από τους Locomondo στη συναυλία τους στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στις 24 Ιουνίου 2026.

Η επιλογή ενός τραγουδιού με τόσο αναγνωρίσιμο ρεφρέν λειτουργεί ιδανικά στο συναυλιακό περιβάλλον των Locomondo. Η χιουμοριστική του διάθεση, η αμεσότητα των στίχων και η δυνατότητα ολόκληρου του κοινού να τραγουδήσει μαζί μετατρέπουν την παλιά επιτυχία σε μια σύγχρονη μουσική γιορτή.

Η διαχρονική αισιοδοξία του Γιώργου Ζαμπέτα

Πίσω από το χιούμορ του «Πενηντάρη» βρίσκεται ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Γιώργου Ζαμπέτα: η ικανότητά του να μιλά για καθημερινές ανθρώπινες καταστάσεις με αμεσότητα, εξυπνάδα και μια λαϊκή αισιοδοξία που δεν χρειαζόταν περίπλοκες διατυπώσεις.

Ο Ναπολέων Ελευθερίου έγραψε έναν ήρωα που δεν απολογείται για την ηλικία του και δεν προσπαθεί απελπισμένα να αποδείξει ότι είναι νεότερος. Απλώς συνεχίζει να ζει, να ερωτεύεται και να διασκεδάζει, έχοντας πλέον και την εμπειρία με το μέρος του.

Με τη νέα τους εκτέλεση, οι Locomondo υπενθυμίζουν ότι το καλό χιούμορ και η χαρά της ζωής δεν παλιώνουν εύκολα…

Όταν έφτανες πενήντα

Την παλιά την εποχή

Σου φωνάζαν όλοι γέρο

Άντε και καλή ψυχή

Τώρα όμως στα πενήντα

Είσαι άπιαστο πουλί

Έχεις πείρα στην αγάπη

Έχεις τέχνη στο φιλί

Ο πενηντάρης ο πενηντάρης

Είναι ένας νέος της εποχής

Κυκλοφοράει σαν εικοσάρης

Κι είναι ωραίος σαν εραστής

Όταν έπιανες τα πενήντα

Μια φορά κι ένα καιρό

Ήθελες δυο νοσοκόμες

Κι ένα μόνιμο γιατρό

Τώρα όμως στα πενήντα

Καλοστέκεις μια χαρά

Και για χάρη σου οι γυναίκες

Σε περιμένουν στην ουρά

Ο πενηντάρης ο πενηντάρης

Είναι ένας νέος της εποχής

Κυκλοφοράει σαν εικοσάρης

Κι είναι ωραίος σαν εραστής