Ένα χρόνο μετά από την περσινή διπλή (sold out) πανδαισία, η πιο αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη «συμμορία» της ελληνικής μουσικής σκηνής επιστρέφει στον τόπο του χαρτοπόλεμου για μία και μοναδική Partara και κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά: να μας παίρνει το μυαλό και την καρδιά και να μας μεταμφιέζει στον καλύτερο εαυτό μας, σε μια μαγική αποκριάτικη, αληθινή γιορτή!

Ετοιμάσου για…

ένα πολύχρωμο πανδαιμόνιο χορού, τραγουδιού και τρέλας, με τους Locomondo στη σκηνή να γιορτάζουν 20+++ χρόνια (!!) και να «εκτοξεύουν» σερπαντίνες και όλα τα λατρεμένα τους τραγούδια στον αέρα!!

Ετοιμάσου για…

«Μαγικό χαλί», «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Goal», «Φραγκοσυριανή», «Pro», «80s», «Γαμήλιο Πάρτυ», «Α γιά γιά γιά», «Οδύσσεια», «Γελάς πιο δυνατά», «Me wanna dance», «Brain Control», «Ο Γλάρος», «Χέρια σαν κι αυτά», «Star», «Filtragram» και πολλά, μα πολλά άλλα!!

Ετοιμάσου να περάσεις αξέχαστα καλά! Φτάνει να…

«Είσαι εκεί, ό,τι κι αν συμβεί…»

Οι Locomondo είναι οι:

Μάρκος Κούμαρης – Φωνή, κιθάρα

Γιάννης Βαρνάβας – Κιθάρα, φωνή

Σταμάτης Γούλας – Πλήκτρα, sampler, φωνή

Σπύρος Μπεσδέκης – Μπάσο

Στρατής – Άγγελος Σούντρης – Τύμπανα

Χρήστος Καλαιτζόπουλος -Ακορντεόν , τραγούδι

Τα πνευστά των Locomondo είναι οι:

Νίκος “Tattoo” Βλάχος – Τρομπέτα , φωνή

Αθανάσιος Τσακιλτζίδης – Σαξόφωνο

Παναγιώτης Καπετανάκης – Τρομπέτα

Ηχολήπτες:

Θανάσης Ταμπάκης, Γιώργος Φραγκέλης

Φωτιστής: Κώστας Μαργκάς

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 21.00

Ώρα έναρξης: 22.00

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

Τηλ. 210 8224134

Εισιτήριο:

12€ προπώληση

15€ ταμείο

Προπώληση εισιτηρίων: more.com