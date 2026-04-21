Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης και φέρνουν μαζί τους τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια που κάνουν κάθε καλοκαίρι αξέχαστο. Μια βραδιά γεμάτη reggae, ska, latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία περιμένει το κοινό για να το παρασύρει σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι.

Με τις επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει – «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Μαγικό χαλί», «80’s» – αλλά και τον εκρηκτικό συνδυασμό rap, ska, reggae, hip-hop και dub, κάθε στιγμή της συναυλίας μετατρέπεται σε μια συλλογική εμπειρία γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση.

Η εμπειρία των Locomondo από αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό τους επιτρέπει να δίνουν πάντα τον παλμό της βραδιάς. Το κοινό κάθε ηλικίας γίνεται μια μεγάλη παρέα, μοιράζοντας γέλια, μουσική και θετική ενέργεια κάτω από τα φώτα της Τεχνόπολης.

Opening Act: KAPTEN

Οι Locomondo είναι:

Μάρκος Κούμαρης – Φωνή, κιθάρα

Γιάννης Βαρνάβας – Κιθάρα, φωνή

Σταμάτης Γούλας – Πλήκτρα, sampler, φωνή

Σπύρος Μπεσδέκης – Μπάσο

Στρατής – Άγγελος Σούντρης – Τύμπανα

Χρήστος Καλαϊτζόπουλος – Ακορντεόν , τραγούδι

Τα πνευστά των Locomondo είναι οι:

Νίκος “Tattoo” Βλάχος – Τρομπέτα , φωνή

Θάνος Τσακιλτζίδης – Σαξόφωνο

Παναγιώτης Καπετανάκης – Τρομπέτα

Ηχολήπτες: Θανάσης Ταμπάκης, Γιώργος Φραγκέλης

Φωτιστής: Κώστας Μαργκάς

Τετάρτη 24 Ιουνίου

Πόρτες: 20.00

Έναρξη: 20.30

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τιμές εισιτηρίων:

Early Bird (για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αριθμό εισιτηρίων): 12€

Προπώληση: 15€ | Ταμείο: 17€

Παιδικό (για παιδιά 7 έως 12 ετών): 10€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com