Οι ξεχωριστοί τραγουδοποιοί Κατερίνα Κυρμιζή και Νίκος Γρηγοριάδης, παίρνουν τις κιθάρες τους και μας ταξιδεύουν στους δημιουργικούς τους κόσμους στο Metron Stage.

Από το “Κοντσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα” της Κυρμιζή μέχρι το “Ο Βασιλιάς της λύπης” του Γρηγοριάδη, ακολουθούν πάντα το δρόμο της καρδιάς τους τόσο στις δικές τους δημιουργίες, όσο και εκείνες άλλων τραγουδοποιών.

Η Κυρμιζή, μοναδική ερμηνεύτρια, κλασική κιθαρίστρια και δημιουργός με συνθετική και στιχουργική πυγμή και ο Γρηγοριάδης, τραγουδοποιός με ασυνήθιστο αρμονικό και μελωδικό πλούτο που έχει στο ενεργητικό του ραδιοφωνικές επιτυχίες, δεινές συνεργασίες και διεθνείς κυκλοφορίες, παρουσιάζουν τα τραγούδια από την τριαντάχρονη δισκογραφική τους διαδρομή αλλά και τα τραγούδια άλλων δημιουργών που αγαπάνε!

Κατερίνα Κυρμιζή, τραγούδι, κιθάρα

Νίκος Γρηγοριάδης, τραγούδι, κιθάρα

Γιάννης Γρηγορίου, μπάσο

Guest: Γιώργος Φλωράκης

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22.00

Metron Stage

Βουτάδων 42 Γκάζι

Κρατήσεις 6975860958

Είσοδος: 15 ευρώ, με δωρεάν μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό.

Προπώληση: more.com