Οι ξεχωριστοί τραγουδοποιοί Κατερίνα Κυρμιζή και Νίκος Γρηγοριάδης θα μας ταξιδέψουν στους δημιουργικούς τους κόσμους στο Tiki Bar Athens.

Η Κυρμιζή μοναδική ερμηνεύτρια, κλασική κιθαρίστρια και δημιουργός με συνθετική και στιχουργική πυγμή, έχοντας στις αποσκευές της το πρόσφατο άλμπουμ Κάκτοι ΙΙΙ που εντυπωσίασε και απέσπασε πολύ καλές κριτικές και ο Γρηγοριάδης, τραγουδοποιός με ασυνήθιστο αρμονικό και μελωδικό πλούτο που έχει στο ενεργητικό του ραδιοφωνικές επιτυχίες, δεινές συνεργασίες και διεθνείς κυκλοφορίες και που πρόσφατα κυκλοφόρησε μια σειρά τα πολιτικών τραγουδιών από το Όγδοο Music Group, παρουσιάζουν τα τραγούδια από την σχεδόν τριαντάχρονη δισκογραφική τους διαδρομή διασκευασμένα για δυο κιθάρες. Πάνω στις στέρεες βάσεις της μουσικής τους παιδείας, του ταλέντου και του ασίγαστου πάθους τους για δημιουργία καταθέτουν ο καθένας ξεχωριστά μια ουσιαστική τραγουδοποιία από το ξεκίνημα τους, χαράζοντας τη δική τους διακριτή πορεία στην εγχώρια μουσική σκηνή.

Καλεσμένος τους θα είναι ο Κώστας Παρίσσης.

Opening act: Μελ & Μυρτώ

Κυριακή 15 Μαρτίου

έναρξη 9:00

Tiki Bar Athens

Φαλήρου 15 – Μακρυγιάννη

τηλ. 694 846 4758

Είσοδος: 10 ευρώ