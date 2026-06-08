“Οι άνθρωποι πια κινούμαστε στη ζωή μας λίγο σαν επισκέπτες, σαν αμέτοχοι θεατές- είναι τέτοιες οι ταχύτητες της εποχής μας. Σε αυτόν τον δίσκο, εμείς αυθόρμητα κατεβάσαμε ταχύτητα: δώσαμε χρόνο στον εαυτό μας να αγαπήσει το υλικό, αποφύγαμε τις περιττές εντάσεις, προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στα πρωταρχικά στοιχεία που συνθέτουν ένα τραγούδι: στον καθαρό στίχο, στη λιτή ενορχήστρωση, στην ερμηνεία που υπηρετεί το λόγο και τη μελωδία. Αυτός είναι ένας δίσκος που αποπνέει την ασφάλεια που νιώσαμε μεταξύ μας οι δημιουργοί του.”

Το άλμπουμ «Αποθήκη», προέκυψε μέσα από την ανάγκη για συνεργασία δύο ανθρώπων που ένιωσαν μια βαθιά συγγένεια από την πρώτη φορά που ήρθαν σε επαφή: της ερμηνεύτριας Χρυσούλας Κεχαγιόγλου και του στιχουργού και συγγραφέα Θράσου Καμινάκη.

Κομβικό σημείο για τη συνολική εμπειρία της δημιουργίας του υλικού αποτελεί η ηχογράφηση και ενορχήστρωση των τραγουδιών που προέκυψαν από τον Κώστα Παρίσση, ο οποίος έπαιξε σχεδόν όλα τα όργανα, συνέβαλλε συνθετικά με δύο δικά του τραγούδια και διαμόρφωσε τη συνολική αισθητική.

Το άλμπουμ αποτελείται από 13 folk μπαλάντες που φλερτάρουν με διάφορες κουλτούρες. Φέρει στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, αλλά και έναν αέρα κέλτικου και αμερικάνικου folk – είδη με τα οποία έχει ασχοληθεί επιστάμενα η ερμηνεύτρια.

Οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η αγάπη, αλλά και οι αλλαγές που επιφέρει ο χρόνος, όταν δεν τον αντιλαμβανόμαστε ως δυνάστη αλλά ως έναν σοφό που λειαίνει τις πικρίες μας και οδηγεί στη συμφιλίωση με τον εαυτό μας, είναι βασικές θεματικές του δίσκου.

Οι συνθέτες που συμμετέχουν στο δίσκο είναι οι:

Αλέξανδρος Αργύρης, Ανδρέας Δημητρέλης, Μαριάννα Καλτσά, Αρετή Κοκκίνου, Μιχάλης Λαμπρίδης, Νίκος Μυλωνάς, Μαριέλλα Παπαγεωργίου, Κώστας Παρίσσης και Γιώργος Στεφανακίδης.

Στους στίχους συναντάμε τον Θράσο Καμινάκη και τον ποιητή Κώστα Ουράνη.

Οι τραγουδοποιοί Αλέξανδρος Αργύρης, Άννα Ελευθεριάδου Μπλόνσκυ και Marianna Sangita Angeletaki Røe έφεραν τραγούδια στα οποία είχαν γράψει στίχους και μουσική.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ και το βιβλίο φιλοτέχνησε ο Πέτρος Βούλγαρης.

TRACK LIST / CREDITS

1. Παλέρμο / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Μιχάλης Λαμπρίδης

2. Η ωραία κοιμωμένη / Στίχοι και μουσική: Άννα Ελευθεριάδου Μπλόνσκυ

3. Ο ήχος της φωνής σου / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Κώστας Παρίσσης

4. Κοινός γνωστός / Στίχοι και μουσική: Αλέξανδρος Αργύρης

5. Σινεμαδάκι “Το Νησάκι” / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Μαριάννα Καλτσά

6. Αποθήκη / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Αλέξανδρος Αργύρης

7. Ταττού (Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου) / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Αρετή Κοκκίνου

8. Η Μάγια, η Βάγια κι εγώ / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Μαριέλλα Παπαγεωργίου

9. Ο γλάρος / Στίχοι και μουσική: Marianna Sangita Angeletaki Røe

10. Δευτέρα / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Ανδρέας Δημητρέλης

11. Η αγάπη / Ποίηση: Κώστας Ουράνης, Μουσική: Κώστας Παρίσσης

12. Σ’ αγαπώ και δε με νοιάζει / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

13. Δελτίο ειδήσεων / Στίχοι: Θράσος Καμινάκης, Μουσική: Νίκος Μυλωνάς