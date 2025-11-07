Ο Νίκος Γρηγοριάδης, μας έχει συνηθίσει στη δημιουργία και στην ερμηνεία τραγουδιών που διακρίνονται για την κοινωνική τους ευαισθησία και τον πολιτικό στίχο με πλοήγηση σε ξεκάθαρες συντεταγμένες. Μετά την κυκλοφορία του single «Εργαζόμενος Χ», που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από το Ogdoo music group, σειρά έχει το νέο του τραγούδι που κινείται πάλι στο ίδιο ύφος και τιτλοφορείται «Να είσαι ωραίος».

Σε στίχους και μουσική του ίδιου, ο αγαπημένος καλλιτέχνης Νίκος Γρηγοριάδης, παρουσιάζει μια ιστορία φαντασίας με πολιτικό υπόβαθρο όπου όλοι οι συμμετέχοντες και κυρίως οι πρωταγωνιστές, επιδίδονται σε επιδόματα επιδομάτων, αενάως και κατ’ επανάληψη αντικαθιστώντας την κανονικότητα με την «θεωρία του ψίχουλου». Με γλώσσα καθαρή και λιτή, καθρεφτίζει την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, της οποίας γινόμαστε όλοι αποδέκτες.

Στίχοι – Μουσική – Ερμηνεία: Νίκος Γρηγοριάδης

Τύμπανα: Δημήτρης Αντωνιάδης

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα: Νίκος Γρηγοριάδης

Πιάνο: Άκης Μουχλιανίτης

Φωνητικά: Κατερίνα Κυρμιζή

Μπάσο – Τύμπανα: Ηχογράφηση Ηλίας Λάκκας

Κιθάρες – Φωνές: Ηχογράφηση Νίκος Γρηγοριάδης

Ενορχήστρωση & Προγραμματισμός: Νίκος Γρηγοριάδης

Μίξη & Mastering: Ηλίας Λάκκας

Παραγωγή: Νίκος Γρηγοριάδης – Ηλίας Λάκκας

Μην ανησυχείς η πολιτεία

σκέφτεται για σένα γίνεται θυσία

Μην είσαι αχάριστος, λαϊκιστής

Μην κακολογείς την πολιτεία

Θα σου δώσει ότι θέλεις κι έχεις χρεία

Κάνε μια αίτηση, να πάρεις voucher,

να πάρεις market pass

Να είσαι ωραίος ας έχεις χρέος

Εγώ κερνάω, γλυκό του κουταλιού

Φοντανάκι και γλυκό του κουταλιού

Να είσαι ωραίος

Μην αμφισβητείς την εξουσία

συμπονάει εσένα γίνεται θυσία

Να είσαι υπάκουος και ευπειθής

Μην κατηγορείς την εξουσία

φίλα της το χέρι, είναι ευκαιρία

Κάνε μια αίτηση, να πάρεις voucher,

να πάρεις fuel pass.

Να είσαι ωραίος ας έχεις χρέος

Εγώ κερνάω, γλυκό του κουταλιού

Φοντανάκι και γλυκό του κουταλιού

Να είσαι ωραίος