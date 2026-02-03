Η τραγουδοποιός Κατερίνα Κυρμιζή παρουσιάζει το «Κάκτοι III», το τρίτο και τελευταίο concept album του κύκλου «Κάκτοι» που ξεκίνησε το 2018 με το EP «Κάκτοι Ι», συνεχίστηκε το καλοκαίρι του 2020 με το mini album «Κάκτοι ΙΙ» και ολοκληρώνεται με αυτόν τον δίσκο 7 τραγουδιών. Οι κάκτοι λειτουργούν ως μεταφορά για εμπειρίες που αντέχουν στην συναισθηματική ξηρασία, στον χρόνο και στις αντιξοότητες. Στο «Κάκτοι ΙΙΙ», αυτή η μεταφορά φτάνει στην ολοκλήρωσή της: τραγούδια για το τέλος, την απώλεια, την απογοήτευση, αλλά και τη συμφιλίωση με ό,τι έχει συμβεί.

Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζουν:

Το «Μέθεξις» για την ψυχική συνάντηση με τον Άλλον μέσω του χορού, του τραγουδιού και της μοιρασμένης χαράς

Το «Generation X», για την ελληνική γενιά των ’70s που βρέθηκε αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση στα πιο παραγωγικά της χρόνια

Το «Δε σ’ αντέχω», για το ghosting και την ψυχική απορρύθμιση που προκαλεί.

Με την πολυτάλαντη και πολυπράγμων Κυρμιζή να παίζει κιθάρα, πλήκτρα, κρουστά, να ενορχηστρώνει, να φτιάχνει το εξώφυλλο, τα μουσικά βίντεο και να επιμελείται μαζί με τον Νίκο Γρηγοριάδη την μουσική παραγωγή και με τις απρόσμενες συνέργειες βιολιού, κιθάρας, σαξοφώνου, pedal steel, μελόντικας, κρουστών, κρητικής λύρας, keyboard και αιθέριων φωνητικών, το «Κάκτοι III» δεν ζητά να εντυπωσιάσει μα να φωτίσει όσα πονάνε αλλά επιμένουν να ανθίζουν.

Στίχοι – μουσική: Κατερίνα Κυρμιζή

1. Τα τραγούδια γίνονται άστρα

2. Μέθεξις

3. Generation X

4. Δε σ’ αντέχω

5. Στην ώρα της καρδιάς

6. Μαύρο ροζ

7. Τίποτα πια