Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προαγωγής και συμβολής στην προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διοργανώνει τη συναυλία με τίτλο «Της καρδιάς η διαδρομή» με την Κατερίνα Κυρμιζή και τον Νίκο Γρηγοριάδη.

Οι ξεχωριστοί τραγουδοποιοί Κατερίνα Κυρμιζή και Νίκος Γρηγοριάδης παίρνουν τις κιθάρες τους και μας ταξιδεύουν στους δημιουργικούς τους κόσμους. Από το Κοντσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα της Κυρμιζή μέχρι το Ο Βασιλιάς της λύπης του Γρηγοριάδη, ακολουθούν πάντα το δρόμο της καρδιάς τους τόσο στις δικές τους δημιουργίες, όσο και εκείνες άλλων τραγουδοποιών.

Η Κυρμιζή, μοναδική ερμηνεύτρια, κλασική κιθαρίστρια και δημιουργός με συνθετική και στιχουργική πυγμή και ο Γρηγοριάδης, συνθέτης και τραγουδοποιός με ασυνήθιστο αρμονικό και μελωδικό πλούτο που έχει στο ενεργητικό του ραδιοφωνικές επιτυχίες, δεινές συνεργασίες και διεθνείς κυκλοφορίες, παρουσιάζουν τα τραγούδια από την τριαντάχρονη δισκογραφική τους διαδρομή αλλά και τα τραγούδια άλλων δημιουργών που αγαπάνε!

Κατερίνα Κυρμιζή, τραγούδι, κιθάρα

Νίκος Γρηγοριάδης, τραγούδι, κιθάρα

Άκης Μουχλιανίτης, πιάνο

Άγγελος Κουσάκης, κρουστά

Γιάννης Γρηγορίου, μπάσο

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Υπαίθρια Γλυπτοθήκη Ψυχικού – Πλατεία «Γιώργου Ζογγολόπουλου»

Λεωφόρος Δημοκρατίας, Παλαιό Ψυχικό, δίπλα στο ναό του Αγ. Δημητρίου

Είσοδος ελεύθερη