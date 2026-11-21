Η MYRTΩ συνεχίζει τη δισκογραφική της διαδρομή με το «Skoupa», ένα ολοκαίνουργιο single που συνοδεύεται από επίσημο music video.

Η νεαρή δημιουργός είχε κάνει την πρώτη της εμφάνιση μέσα στη χρονιά με το τραγούδι «Κύτταρα», ανοίγοντας έναν κύκλο προσωπικών κυκλοφοριών που συνεχίστηκε το φθινόπωρο με το «Ξυπνητήρι».

Το δεύτερο εκείνο single παρουσιάστηκε με ένα animation video, δίνοντας μια διαφορετική οπτική διάσταση στη μουσική της. Η νέα κυκλοφορία, με τον ιδιαίτερο τίτλο «Skoupa», έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη σειρά τραγουδιών, μέσα από την οποία η MYRTΩ επιχειρεί να διαμορφώσει τη δική της παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωσή της βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο συστήνεται σταδιακά στο κοινό. Αντί για την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς, μέχρι στιγμής έχει επιλέξει διαδοχικά singles, δίνοντας σε κάθε τραγούδι τον δικό του χώρο και χρόνο.

Το «Skoupa» είναι διαθέσιμο από τις 20 Νοεμβρίου στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.