Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Kάποια τραγούδια προορίζονται αρχικά για λίγους. Κρύβονται σε συλλεκτικές εκδόσεις, γίνονται μικρά δώρα για τους πιο αφοσιωμένους ακροατές και, κάποια στιγμή, βρίσκουν τον δρόμο τους προς το ευρύτερο κοινό. Αυτή είναι και η διαδρομή του «Bird of Paradise» της Natalie Imbruglia, που από τις 25 Νοεμβρίου είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις μεγάλες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Το τραγούδι είχε πρωτοεμφανιστεί ως αποκλειστικό bonus track σε περιορισμένες εκδόσεις του «Algorithm», του έβδομου στούντιο άλμπουμ της Αυστραλοβρετανίδας τραγουδίστριας, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Συγκεκριμένα, περιλαμβανόταν σε ένα επιπλέον επτάιντσο βινύλιο, μαζί με το «Darling There’s Another Me».

Τώρα η Imbruglia αποφάσισε να το διαθέσει αυτοτελώς, δίνοντας την ευκαιρία και σε όσους δεν απέκτησαν τις συλλεκτικές εκδόσεις να γνωρίσουν ένα τραγούδι που η ίδια συγκαταλέγει στα αγαπημένα της από αυτή τη δημιουργική περίοδο.

Το «Bird of Paradise» συνυπογράφουν η Natalie Imbruglia, ο David Sneddon και ο Anu Pillai, με την παραγωγή να αναλαμβάνουν η τραγουδίστρια και ο Pillai.

Πίσω από τον τίτλο, που παραπέμπει στο εξωτικό πουλί του παραδείσου, βρίσκεται μια αφήγηση για την ομορφιά που μπορεί να συνυπάρχει με την εσωτερική σύγχυση. Οι στίχοι κινούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, στην επιθυμία διαφυγής και στην άρνηση να εγκαταλείψει κανείς τα όνειρά του, ακόμη κι όταν οι συνθήκες μοιάζουν ασφυκτικές.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, προκύπτει από όσα είχε αποκαλύψει η ίδια η Natalie λίγο πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία του «Algorithm», είχε εξηγήσει ότι εμπνεύστηκε μουσικά από καλλιτέχνες όπως ο David Bowie και οι Talking Heads. Μάλιστα, αναφερόμενη ειδικά στο «Bird of Paradise», περιέγραψε πως κατά τη δημιουργία του είχε φανταστεί τον εαυτό της σαν έναν χαρακτήρα που θα μπορούσε να έχει βγει από τον κόσμο του Bowie, με έναν συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό τρόπο βαδίσματος! Μια ασυνήθιστη εικόνα για τη γέννηση ενός τραγουδιού, αλλά αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί δημιουργικά η Imbruglia. Όπως έχει εξηγήσει, αντιλαμβάνεται τη μουσική και μέσα από εικόνες, πρόσωπα και κινήσεις, όχι αποκλειστικά μέσα από ήχους.

Το «Bird of Paradise» είχε ακουστεί και ζωντανά στις εμφανίσεις που συνόδευσαν την κυκλοφορία του «Algorithm», τον Σεπτέμβριο. Παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλήφθηκε στη βασική έκδοση του δίσκου, φαίνεται πως διατήρησε μια ιδιαίτερη θέση για τη δημιουργό του.

Η ανεξάρτητη δισκογραφική πορεία της Imbruglia συνεχίζεται μέσα από τη δική της Landgirl Records, με την ίδια να έχει αναλάβει ουσιαστικό ρόλο τόσο στη σύνθεση όσο και στην παραγωγή του πρόσφατου υλικού της.

Και το «Bird of Paradise», έχοντας αφήσει πλέον πίσω του τον περιορισμένο κόσμο των συλλεκτικών εκδόσεων, αποκτά τη δυνατότητα να φτάσει σε πολύ περισσότερα αυτιά…