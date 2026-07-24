Η Natalie Imbruglia παρουσιάζει το νέο single «Just Drive», μετατρέποντας τη δύσκολη στιγμή ενός χωρισμού σε μια νυχτερινή διαδρομή όπου η κίνηση γίνεται τρόπος διαφυγής από όσα δεν μπορούν εύκολα να ειπωθούν.

Το τραγούδι αποτελεί το νέο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «Algorithm», που θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου. Είχαν προηγηθεί το «Upside Down» και το ομώνυμο «Algorithm», σκιαγραφώντας σταδιακά μια περισσότερο ηλεκτρονική και χορευτική περίοδο για την Αυστραλοβρετανίδα τραγουδίστρια.

Όταν είναι ευκολότερο να φύγεις παρά να εξηγήσεις

Η αφετηρία του «Just Drive» είναι ιδιαίτερα προσωπική. Η Natalie Imbruglia αποκάλυψε ότι έγραψε το τραγούδι για έναν χωρισμό και για μια συμπεριφορά που θεωρεί αρκετά συνηθισμένη: την προσπάθεια να κρύψουμε όσα πραγματικά αισθανόμαστε, επειδή δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον άνθρωπο απέναντί μας.

Ακόμη κι όταν μια σχέση τελειώνει, εξηγεί, μπορεί να εξακολουθείς να αγαπάς τόσο πολύ τον άλλον ώστε να προτιμάς να περάσεις μόνος σου τον πόνο, παρά να τον κάνεις να τον κουβαλήσει μαζί σου. Αυτή η αδυναμία να βρεθούν οι σωστές λέξεις βρίσκεται στην καρδιά του τραγουδιού. Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ έξω βρέχει, και σκέφτεται όλα εκείνα που θα ήθελε να πει αλλά δεν καταφέρνει να εκφράσει.

Η λύση δεν έρχεται μέσα από μια μεγάλη συζήτηση ή έναν δραματικό αποχαιρετισμό. Έρχεται μέσα από μια πολύ απλούστερη προτροπή: οδήγησε!

Η κίνηση γίνεται ένας τρόπος να μην παραμείνει παγιδευμένη στο ίδιο σημείο με τον πόνο της.

Αγάπη και ελευθερία μπορούν να συνυπάρξουν;

Στο «Just Drive» υπάρχει όμως και μια δεύτερη ιδέα, ίσως ακόμη πιο ενδιαφέρουσα από τον ίδιο τον χωρισμό: η ανάγκη για ελευθερία.

Η Natalie Imbruglia δεν παρουσιάζει την αγάπη ως δικαίωμα κατοχής του άλλου. Αντίθετα, το τραγούδι φτάνει σε μια στιγμή όπου η προσωπική ελευθερία και η ελευθερία του ανθρώπου που βρίσκεται απέναντί μας αποκτούν εξίσου μεγάλη σημασία.

Έτσι, ο αποχωρισμός δεν προκύπτει απαραίτητα επειδή έχει εξαφανιστεί το συναίσθημα. Μπορεί να συμβεί ακριβώς επειδή υπάρχει ακόμη αγάπη, αλλά μαζί της και η συνειδητοποίηση ότι δύο άνθρωποι δεν πρέπει να στερήσουν ο ένας από τον άλλον τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Αυτή η αντίφαση —να αγαπάς κάποιον αλλά να επιλέγεις να απομακρυνθείς— δίνει στο «Just Drive» περισσότερο βάθος από μια συνηθισμένη pop ιστορία χωρισμού.

Από τη μελαγχολία στην πίστα

Μουσικά, το «Just Drive» δεν ακολουθεί τη μελαγχολία της ιστορίας του με μια αργή μπαλάντα. Η Imbruglia τοποθετεί την ευάλωτη ερμηνεία της πάνω σε φωτεινά synthesizers, μικρές μελωδικές παρεμβάσεις πιάνου και έναν παλλόμενο ηλεκτρονικό ρυθμό.

Το «Just Drive» γράφτηκε και δημιουργήθηκε από τη Natalie Imbruglia μαζί με τους MyRiot, το βρετανικό δίδυμο που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους London Grammar και τους Primal Scream. Οι MyRiot συμμετέχουν και σε άλλα τραγούδια του νέου άλμπουμ.

Αυτή η ηχητική κατεύθυνση φαίνεται να αποτελεί βασικό στοιχείο του «Algorithm». Η επίσημη παρουσίαση του δίσκου μιλά για sophisticated pop, disco και house επιρροές, σε μια εποχή όπου η Imbruglia στρέφεται περισσότερο προς την πίστα χωρίς να εγκαταλείπει την προσωπική και εξομολογητική γραφή της.

Το «Algorithm» ανοίγει μια διαφορετική εποχή

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 4 Σεπτεμβρίου και θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά της Natalie Imbruglia μετά το «Firebird» του 2021.

Η ίδια συμμετείχε στη σύνθεση και στην παραγωγή όλων των τραγουδιών, ενώ χρηματοδότησε ανεξάρτητα το project, αποκτώντας μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο πάνω στη νέα της δουλειά. Στους συνεργάτες του «Algorithm» βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Fraser T Smith, ο Gary Lightbody των Snow Patrol, οι MyRiot, ο David Sneddon, ο Anu Pillai και ο Mark Crew.

Μερικές φορές πρέπει απλώς να συνεχίσεις να κινείσαι

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά το περίφημο «Torn», η Natalie Imbruglia εξακολουθεί να βρίσκει ενδιαφέρον στις στιγμές όπου αυτό που αισθανόμαστε απέχει από αυτό που καταφέρνουμε να πούμε. Μόνο που στο «Just Drive» δεν μένει ακίνητη μέσα σε αυτή την αδυναμία. Βάζει μπροστά το αυτοκίνητο… και τρέχει…

Ο δρόμος δεν εξαφανίζει τον χωρισμό ούτε προσφέρει κάποια εύκολη λύση. Προσφέρει όμως κίνηση. Την απόσταση που μερικές φορές χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να καταλάβει όσα δεν κατάφερε να εξηγήσει όταν βρισκόταν ακόμη πολύ κοντά. Όταν οι λέξεις τελειώνουν και η αγάπη δεν αρκεί για να κρατήσει δύο ανθρώπους μαζί, μερικές φορές το μόνο που μένει είναι να κοιτάξεις μπροστά και να συνεχίσεις να οδηγείς…